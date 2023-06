C’est peut-être l’alerte la plus importante que vous recevrez sur WhatsApp dans les mois à venir

WhatsApp ressemble de plus en plus à un réseau social, mais dans cette conversion et diversification, copier les chaînes sur Telegram était plus qu’essentiel.

Les chaînes WhatsApp sont en route et seront la meilleure chose qui puisse arriver au service de messagerie de Meta.

On dit depuis longtemps qu’ils sont la grande fonctionnalité qui changera WhatsApp pour toujours, et en effet il semble que ce sera parce que le service de messagerie Meta ressemble de plus en plus à un réseau social et il est maintenant officiel qu’il adoptera désormais le chaînes qu’ils apprécient déjà les utilisateurs de Telegram pour suivre les choses que nous aimons le plus de première main et directement sans quitter WhatsApp.

Ils le feront aussi très bientôt, comme nous l’ont dit les amis d’Android Police, et c’est que le développement est très avancé alors que des détails sont mis en place en parallèle, comme ce système d’alerte que les versions bêta du service testent déjà, par lequel informera tous les utilisateurs de la prochaine disponibilité des canaux.

Les canaux sont sur le point de révolutionner l’expérience WhatsApp, donc ceux d’entre vous qui sont les plus intéressés doivent savoir que vous pourrez bientôt vous inscrire à une liste d’alertes pour être averti lorsqu’ils seront disponibles.

La première chose est de confirmer que les canaux fonctionneront comme prévu d’eux, comme des méthodes de transmission un à plusieurs afin que nous puissions publier des messages que tous les abonnés abonnés peuvent lire directement dans une sorte de conversation diffusée.

C’est une option très puissante que nous avons tous demandée à Meta il y a des années, et après plusieurs exercices d’attente, WhatsApp teste déjà ses canaux sur des marchés sélectionnés tels que Singapour ou la Colombie, de manière limitée, oui, avec des organisations sélectionnées.

Lorsque tout fonctionnera, n’importe quel utilisateur pourra créer un canal, bien qu’il soit encore temps pour cela, donc WhatsApp veut sauver les utilisateurs de l’ennui d’attendre en créant un système d’alerte qui nous informera directement lorsque des fonctions seront mises en œuvre sur nos marchés . : accès aux canaux de l’organisation, accès aux canaux gratuits, possibilité de créer nos canaux, etc.

Ce nouveau système d’alerte est déjà perceptible dans les versions bêta de WhatsApp à partir de la version v2.23.12.20 pour Android, même si pour l’instant il a été implémenté de manière obscure et sans possibilité de l’activer pendant que son développement est terminé.

C’est une sorte de liste d’attente qui s’interprète, effectivement, avec l’importance que Meta accordera à certaines chaînes qui ont mis trop de temps à atteindre WhatsApp, mais qui sont attendues comme de la pluie en mai sur la messagerie la plus populaire de la planète. .

Nous devons maintenant faire attention au moment où les canaux WhatsApp s’ouvriront dans le monde, pour également vous avertir de première main au cas où vous auriez oublié de vous abonner à ce système d’alerte officiel dans l’application. Puissent-ils arriver bientôt !

