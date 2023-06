M2 Max est essentiellement un M1 Ultra, et M2 Ultra double presque ces performances

Alors que le nouveau Mac Studio n’est qu’une bosse de spécifications sous le capot, la génération M2 montre des résultats prometteurs dans de nouveaux benchmarks par YouTuber Luke Miani. Apple a apporté des changements clés qui montrent les prouesses et la flexibilité d’Apple Silicon par rapport à Intel.

Alors que le M1 Max et le M1 Ultra sont extrêmement rapides, la différence entre les deux n’était pas aussi notable que certains s’y attendaient. Dans de nombreuses tâches, le M1 Max beaucoup moins cher n’était pas trop loin de la variante haut de gamme M1 Ultra, en particulier dans le montage vidéo, la retouche photo et le rendu 3D. Bien que le M1 Ultra soit littéralement fusionné avec 2 M1 Max, les performances n’ont jamais été doublées.

Pour la série M2, Apple a apporté des modifications importantes sous le capot, en particulier dans la mise à l’échelle du GPU. Lors des tests de Luke, il a constaté que dans certaines applications optimisées, comme Blender 3D et 3DMark, le M2 Ultra était parfois exactement le double des performances du M2 Max – une mise à l’échelle parfaite du GPU ! Dans les exportations Final Cut Pro, il a presque doublé à nouveau. Il a également constaté que le M2 Ultra doublait les performances du M1 Ultra dans ces mêmes benchmarks – une mise à niveau véritablement remarquable d’une année sur l’autre.

La raison de l’amélioration massive des performances est qu’Apple a ajouté une puce de contrôleur de mémoire à la génération M2 qui équilibre la charge entre tous les cœurs de M2 ​​Ultra – M1 Ultra exigeait que la RAM soit maximisée avant d’utiliser tous les cœurs.

Le M1 Ultra était très doué pour effectuer de nombreuses tâches simultanément, mais avait du mal à effectuer une tâche, telle que l’analyse comparative ou le rendu, plus rapidement que le M1 Max. Avec M2 Ultra, grâce à ce nouveau contrôleur de mémoire, Apple peut désormais atteindre les mêmes performances incroyables sans que la mémoire tampon ait besoin d’être maximisée. Il est important de noter que certaines applications ne peuvent pas tirer pleinement parti du M2 Ultra, et dans les applications non optimisées, il ne faut pas s’attendre à un doublement des performances.

Malgré cette efficacité et ces performances incroyables, la meilleure offre pourrait être le M2 Max. Lors des tests de Luke, le M2 Max s’est comporté de manière très similaire ou a surpassé le M1 Ultra de l’année dernière. Dans Blender, Final Cut Pro, 3DMark et Rise of the Tomb Raider, le M2 Max a toujours obtenu des performances identiques ou supérieures à celles du M1 Ultra. Au lieu de trouver un M1 Ultra sur eBay, il serait peut-être préférable d’économiser de l’argent et d’obtenir le M2 Max.

Le Mac Studio était silencieux et n’a jamais surchauffé dans tous ces benchmarks, une forte baisse par rapport aux tentatives précédentes d’Apple sur les ordinateurs à petit design (form factor) – * toux * – 2013 Mac Pro.

C’est excitant de voir autant d’amélioration générationnelle de la part d’Apple, et même si le M2 Ultra n’est toujours pas suffisant pour satisfaire mes scènes 3D, dans quelques années, je ne doute pas que je pourrais enfin passer à un Mac.

–@ianzelbo



