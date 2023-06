Cette smartwatch Samsung vient de recevoir une mise à jour... cinq ans après son lancement

Cette nouvelle mise à jour arrive déjà sur Samsung Galaxy Watch en Europe avec la version de firmware R810XXU1GWE2.

La Samsung Galaxy Watch d’origine reçoit une nouvelle mise à jour logicielle… 5 ans après sa mise sur le marché

Il y a quelque temps Samsung a décidé d’améliorer le support des mobiles de son catalogue en mettant en place une nouvelle politique de mise à jour qui assure 4 ans de versions Android et 5 ans de correctifs de sécurité, mais ce que l’on ne savait pas c’est que le géant coréen allait appliquer une mesure similaire avec leurs smartwatches.

Ainsi, comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la marque coréenne vient de déployer une nouvelle mise à jour du firmware sur la Samsung Galaxy Watch d’origine, une montre intelligente avec Tizen arrivée sur le marché il y a 5 ans.

La Samsung Galaxy Watch reçoit une mise à jour qui améliore la précision des capteurs

Samsung a commencé à publier une nouvelle mise à jour logicielle sur Samsung Galaxy Watch dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, et elle devrait être déployée dans d’autres régions du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version du logiciel arrive sur la Galaxy Watch d’origine avec la version du firmware R810XXU1GWE2, elle a une taille de téléchargement de 34,40 Mo et est responsable de l’amélioration de la précision des capteurs de la montre. De cette façon, grâce à cette nouvelle mise à jour, la précision de la surveillance de l’activité et de la santé sur la Galaxy Watch augmente.

Il faut se rappeler que la Samsung Galaxy Watch est sortie mi-2018 avec Tizen OS 4 à bord, elle a par la suite reçu plusieurs mises à jour du système d’exploitation jusqu’à Tizen OS 5.5 et la dernière mise à jour logicielle qui l’a précédée, c’était en novembre 2021 , il y a un an et demi.

Si vous avez une Samsung Galaxy Watch et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’ouvrir l’application Galaxy Wearable sur votre smartphone Android, d’appuyer sur le bouton Paramètres de la montre, puis sur l’option de mise à jour du logiciel de la montre.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy Watch avec le dernier logiciel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :