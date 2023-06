Xiaomi devient l’entreprise numéro 1 de l’électronique grand public selon Google Top 50 x Kantar Brandz

Bonne nouvelle en ce début de week-end pour Xiaomi, qui a atteint deux premières places dans le classement compétitif 50 de la liste annuelle des marques Google x Kantar. Une première et une deuxième place qui mettent en lumière le succès d’une marque née il y a un peu plus d’une décennie.

Fondée en 2010, Xiaomi a connu une croissance rapide dans les premières années des smartphones et s’est rapidement démarquée des autres par sa capacité à diversifier et à élargir son catalogue non seulement à l’électronique grand public typique – mobiles, tablettes, ordinateurs portables – mais à d’autres produits tels que les vélos. , vêtements et appareils électroménagers. En 2017, 7 ans après sa fondation, Xiaomi fait le grand saut vers l’Occident en ouvrant ses deux premiers stores physiques Mi Store en Europe, exactement en France, afin de ne pas dépendre des importateurs mais de traiter directement avec ses clients.

Google x Kantar BrandZ Chine Marques mondiales 2023

Chaque année, les sociétés Google et Kantar publient une étude détaillée qui analyse en profondeur les marques chinoises qui ont un impact auprès des consommateurs sur les marchés internationaux. Le rapport offre également des informations sur la manière dont les entreprises chinoises peuvent réussir à développer leurs marques à l’échelle mondiale.

Cette année, le rapport « Google x Kantar BrandZ China Global Brands 2023 » couvre 15 catégories, dont les appareils électroménagers, l’électronique grand public, les automobiles, les appareils intelligents, les contenus et les applications de divertissement. Et parmi les 14 marques incluses dans la liste figurent des entreprises telles que West Window Technology ByteDance, Xiaomi, SHEIN, AliExpress, Anker, DJI, Shadowstone Insta360, Roborock, FlexiSpot, Trip.com, Lanting, Costway, EcoFlow et Homary.

Xiaomi, Top 1 de l’électronique grand public et Top 2 mondial selon le Top 50 de Google x Kantar Brandz

Parmi eux, Xiaomi s’est démarqué comme l’un des gagnants, comme Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi annoncé aujourd’hui sur son Twitter: « Je suis heureux d’annoncer que Xiaomi a atteint la deuxième position du classement Google x Kantar BrandZ Top 50 Chinese Brand Builders. Et en plus, nous sommes également numéro un dans le secteur de l’électronique grand public ! »

Par conséquent, Xiaomi, dont les objectifs les plus ambitieux sont d’être le premier à lancer sa propre voiture sur le marché, a pris la première place dans la liste de l’électronique grand public et une deuxième position dans le Top 50 des marques chinoises, ce qui prouve l’excellent moment où il connaît, avec des produits récemment lancés tels que le puissant Xiaomi 13 Ultra, son haut de gamme pour ce 2023.

