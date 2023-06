Xiaomi et QLED : la meilleure smart TV pas chère avec Android chute de 46 %

À moitié prix, vous pouvez acheter l’un des téléviseurs de référence dans le monde Android TV.

C’est l’un des rares modèles à avoir la technologie QLED et Android TV dans le même appareil.

Vous avez besoin d’un nouveau téléviseur ? Et qu’il a Android TV comme système d’exploitation principal ? Détendez-vous, car nous venons de trouver un super prix pour le Xiaomi TV Q1E, l’un des premiers et des meilleurs téléviseurs Xiaomi qui intègre la technologie Samsung QLED sur sa dalle. Pour 425 euros en PcComponentes, vous pouvez l’acheter aujourd’hui, une grande réduction par rapport aux 799 euros officiels de son lancement.

On l’a vu dans d’autres stores à 499 euros, comme MediaMarkt ou Ebay. Il n’y a pas de stock dans le store Xiaomi pour le moment. Vivez l’expérience d’avoir l’un des meilleurs téléviseurs avec Android intégré et laissez libre cours à votre imagination avec une qualité d’image et de son incroyable.

Téléviseur Xiaomi Q1E (55″)

Acheter une très bonne Android TV pour un prix dérisoire

Il semble que tout ce que Xiaomi touche le transforme en or, ou plutôt en best-seller. C’est pourquoi ce téléviseur rencontre un grand succès, non seulement parce qu’il est de Xiaomi, mais parce qu’il offre de grandes performances d’image et de son, ainsi qu’une expérience utilisateur exceptionnellement fluide et avec un système parfait pour les téléviseurs comme Android TV.

C’est, sans aucun doute, l’un des meilleurs téléviseurs que Xiaomi a dans son catalogue. À commencer par sa dalle QLED, une technologie héritée de Samsung qui interprète les couleurs avec plus de brio que les autres technologies, avec des couleurs vives et le tout en résolution 4K. Dans ce modèle, nous avons une luminosité de 500 nits, une compatibilité avec HDR10 + et Dolby Vision.

Quant au son, il intègre 6 haut-parleurs dans sa zone inférieure qui nous apporte un son surround dans tout ce que nous voyons et entendons. Ils sont compatibles avec l’audio DTS HD et Dolby Audio, nous offrant une expérience sonore brutale dans tout, que ce soit la musique, le cinéma, les concerts en direct ou un match de football. Ses haut-parleurs ont une puissance totale de 30W RMS et peuvent créer un système audio 4.2, avec deux woofers.

Si nous regardons la section connectivité, ce Xiaomi TV Q1E a tout de la vie moderne. Il dispose d’une connectivité sans fil Bluetooth 5.0 et WiFi 5. Au niveau du port, nous avons 3 HDMI, 2 USB, une sortie audio optique, une entrée réseau Ethernet, un port casque et une entrée vidéo composite.

Sa télécommande a un microphone intégré avec lequel nous pouvons communiquer avec Google Assistant à tout moment pour trouver du contenu. Nous avons également Chromecast, pour partager l’écran de notre smartphone, tablette ou ordinateur avec la smart TV. Il intègre une mémoire de 32 Go pour pouvoir installer toutes les applications dont nous avons besoin.

Ce téléviseur a un design très mince, seulement 7,92 cm d’épaisseur avec un cadre en métal sur tout le corps qui le rend plus premium à regarder. Son poids est de 14,1 kg sans socle, et pour pouvoir l’accrocher au mur il faut un support compatible VESA 200 x 200 mm.

