Le peuple des États-Unis contre Google : l’entreprise pourrait payer jusqu’à 8 dollars à chaque Américain

Google a accepté dans le cadre d’un règlement à l’amiable de payer jusqu’à 8 $ à chaque citoyen américain pour une action en justice liée à la confidentialité.

Siège social de Google à Mountain View.

Ce n’est pas la première fois que Google est poursuivi et perd en justice. C’était déjà arrivé fin mai dernier avec la marque Sonos, qui avait poursuivi le Big G pour avoir enfreint un brevet de la firme. En revanche, en juin 2022, on apprenait que ceux de Mountain View devraient dédommager certains utilisateurs à cause d’une fonction Google Photos.

De même, comme indiqué dans Android Authority, Alphabet, la société mère de Google, a accepté en août 2022 dernier de payer pour un recours collectif après avoir conclu un accord privé. Le procès concernait la confidentialité des utilisateurs (sans surprise), était déposé depuis 2013 et accusait Google de « stocker et divulguer de manière répétée et systématique les données de recherche des utilisateurs ».

Jusqu’à 8 dollars pour chaque utilisateur américain

De Google, il a été accepté de payer la demande, bien que l’entreprise ait toujours nié avoir fait quelque chose de mal. Dans tous les cas (et avec l’accord déjà conclu), un site Web a déjà été mis en place à partir duquel les utilisateurs peuvent réclamer leur part de l’argent.

Et c’est que, dans ce cas, presque tous les citoyens américains peuvent en bénéficier : jusqu’à près de 8 dollars seront prélevés par tout utilisateur ayant cliqué sur un lien de recherche Google entre octobre 2006 et septembre 2013.

Cependant, le montant total de l’indemnisation peut augmenter ou diminuer selon les personnes qui en font la demande. Quoi qu’il en soit, ceux qui veulent réclamer l’argent ont jusqu’au 31 juillet 2023. En attendant, l’approbation de l’accord est prévue pour le mois d’octobre.

Si vous lisez ceci et que vous êtes aux États-Unis depuis les délais indiqués, Google vous doit de l’argent. Ce ne sera pas grand-chose, mais ce n’est pas tous les jours qu’une grande technologie dépose quelque chose sur votre compte bancaire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :