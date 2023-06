Une étude révèle qu’Apple est la marque de téléphones avec appareil photo la plus populaire

Si vous recherchez le meilleur smartphone pour la photographie, la première pensée qui pourrait vous venir à l’esprit est un Google Pixel. Après tout, Google utilise les bonnes astuces logicielles pour tirer le meilleur parti du hardware de la caméra. Mais saviez-vous que Google Pixel n’est pas la marque de téléphones avec appareil photo la plus populaire ?

Oui, selon une étude récente de SimpleGhar, la marque de téléphones avec appareil photo la plus populaire est Apple. En fait, l’étude a révélé qu’Apple est la marque d’appareils photo la plus populaire ! Et la partie intéressante est que l’étude comprenait des smartphones et des caméras autonomes professionnelles.

Méthodologie de l’étude

Alors, comment l’étude a-t-elle découvert la marque ou l’appareil de téléphone avec appareil photo le plus populaire ? Pour découvrir les marques de photographie, les appareils photo et les téléphones avec appareil photo les plus populaires, SimpleGhar a pris en compte plus de 470 millions de photos. Et pour accéder à toute cette quantité de photos, l’étude s’est appuyée sur Flickr. Désormais, qu’est-ce que Flickr ?

À la base, Flickr est une plate-forme où les photographes sérieux aiment informer leur public de l’équipement photo qu’ils utilisent. Ils le font en présentant de superbes photos prises avec leur équipement. Et le plus important est que les photographes de Flickr ont tendance à diffuser leur configuration en partageant les métadonnées avec leurs fichiers photo.

Cela permet de déterminer plus facilement quel appareil photo le photographe a utilisé pour la photo. SimpleGhar a analysé toutes ces informations et a obtenu des résultats précis qui décrivent les téléphones avec appareil photo les plus populaires selon les 100 pays les plus peuplés du monde.

L’iPhone 11 d’Apple, âgé de 4 ans, reste le téléphone avec appareil photo le plus populaire

Ainsi, comme mentionné précédemment, l’étude ne portait pas uniquement sur les téléphones avec appareil photo. Il comprenait également des appareils de photographie professionnels autonomes. Mais l’une des principales conclusions de l’étude est que l’iPhone 11 d’Apple est le téléphone avec appareil photo le plus populaire selon les images de Flickr.

Pour être exact, l’iPhone 11 a 13 212 135 balises sur Flickr. En comparaison, l’iPhone 14 Pro Max, le dernier modèle d’iPhone actuel, compte 1 894 379 balises. C’est une énorme différence. Et vous ne pouvez pas oublier que l’iPhone 11 est maintenant un modèle de quatre ans. Il est donc assez intéressant de le voir dominer en tant que téléphone avec appareil photo le plus populaire de l’étude.

Si vous vous posez la question, Apple iPhone 11 est fourni avec une configuration à double caméra à l’arrière. Les deux sont des capteurs 12MP. Le principal est un appareil photo large F/1.8 avec OIS, tandis que le secondaire est un capteur ultra large F/2.4. Ces caractéristiques peuvent ne pas sembler impressionnantes, mais elles sont suffisantes pour faire du téléphone l’appareil photo le plus populaire.

Autres téléphones avec appareil photo populaires

Selon l’étude, les iPhones d’Apple dominent la photographie sur smartphone sur Flickr. Parmi toutes les photos analysées par l’équipe, les modèles Apple se sont classés dans le tableau dans les 24 premières positions par popularité. En comparaison, le Galaxy S21 Ultra a obtenu la 25e position, c’est la première fois que nous voyons un appareil non Apple dans le graphique.

Il est suivi du Google Pixel 6 Pro, qui semble être le 26e appareil photo le plus populaire sur Flickr. Fait intéressant, il n’y a aucun signe de Sony Xperias sur la liste des 30 meilleurs. Nous n’avons même pas d’appareils Honor, Oppo et Xiaomi sur la liste.

C’est assez surprenant pour moi car des appareils spécifiques d’Oppo et Honor se classent assez haut dans la liste de DXOMARK. Et si vous vous posez la question, DXOMARK note les smartphones en les soumettant à différents tests.

Téléphones avec appareil photo les plus populaires en fonction des pays

L’étude a également examiné de plus près les téléphones avec appareil photo les plus populaires selon les pays. Voici les principaux points forts de cette catégorie –

L’iPhone 12 Pro Max est le plus populaire aux États-Unis

L’iPhone 11 est le plus populaire en Chine

L’iPhone 13 Pro Max est le téléphone avec appareil photo le plus populaire en Inde

L’iPhone 13 Pro est le plus populaire au Japon

Encore une fois, nous voyons Apple dominer en tant que téléphone avec appareil photo le plus populaire sur certains des plus grands marchés de consommation au monde. En dehors de cela, les modèles de l’iPhone 7 au dernier iPhone 14 Pro représentaient le meilleur appareil dans 62 des 87 pays. Encore une fois, l’iPhone 11 est le plus populaire de tous.

En revanche, les téléphones d’autres marques, telles que Samsung et Google, affichent peu de prévalence dans le graphique.

Qu’en est-il des appareils autonomes ?

En ce qui concerne les appareils photo autonomes, le Canon EOS 5D Mark IV est l’appareil photo autonome le plus populaire, selon l’étude. Il a 11 761 586 balises sur Flickr. En revanche, Sony se classe 2ème avec le A7 III, qui compte 9 094 495 tags sur Flickr.

Nikon, autre grande marque d’appareil photo, se classe 4e avec son D750. Cette caméra a 7 948 418 balises sur Flickr. Le reste du classement est principalement occupé par Canon, tandis que Nikon et Sony occupent une place de plus dans le top 10.

