Adieu les secrets : le Samsung Galaxy Z Flip5 dévoilé dans sa première image officielle

Il reste encore plus d’un mois pour sa présentation, mais vous pouvez déjà voir le design final du nouveau Samsung Galaxy Z Flip5 grâce à une image de presse dévoilée.

Rendu dévoilé du Samsung Galaxy Z Flip5, le nouveau clapet pliable de la marque coréenne

Le marché des téléphones mobiles pliables capte l’essentiel de l’attention en 2023, car c’est une année très prolifique en termes de présentations de nouveaux appareils, car tout au long de ces presque 6 mois, nous avons vu comment ils sont arrivés Des terminaux tels que le Huawei Mate X3 , l’OPPO Find N2 Flip, les Motorola razr 40 et razr 40 Ultra, les vivo X Flip et X Fold 2 et le Google Pixel Fold, le premier smartphone pliable de la famille Pixel, ont été lancés sur le marché.

Mais le plat principal reste à venir, puisqu’à la fin du mois prochain Samsung va lancer sa nouvelle génération d’appareils pliables, qui sera composée des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

Au cours des dernières semaines, certains secrets des nouveaux pliables Samsung ont été révélés, mais aujourd’hui est le jour où vous pourrez voir à quoi ressemblera le nouveau pliable à clapet de la firme coréenne, puisque le Galaxy Z Flip5 a laissé voir sa conception finale dans sa première image officielle.

Voici à quoi ressemble le Samsung Galaxy Z Flip5 dans sa première image de presse

Comme dans le cas du Galaxy Z Fold5, c’est également le support MySmartPrice qui a partagé la première image de presse du Samsung Galaxy Z Flip5, qui confirme que la nouvelle coque pliable du géant coréen aura un écran extérieur beaucoup plus grand que celui de son prédécesseur qui occupera près de la moitié du panneau arrière lorsque le terminal sera déployé.

Concrètement, le Samsung Galaxy Z Flip5 sera équipé d’un écran externe de 3,4 pouces, qui sera plus grand que le Galaxy Z Flip4, qui mesure 1,9 pouces, et dépassera même la taille de l’OPPO Find N2 Flip qui est de 3,26 pouces. .

Dans l’image de presse dévoilée du Galaxy Z Flip5, que nous vous laissons sur ces lignes, vous pouvez également voir que, contrairement à ce qui se passe dans le Motorola razr 40 Ultra, son écran externe ne s’intègre pas avec le double module de caméra arrière et la LED flash, mais dispose également d’une découpe pour les séparer sous la forme d’un dossier.

En ce sens, il convient de noter que la conception des caméras arrière change par rapport à la génération précédente, puisque les capteurs photographiques et le flash LED sont désormais placés horizontalement les uns à côté des autres.

De plus, cette image de presse révèle également que nous pouvons utiliser le nouvel écran externe du Galaxy Z Flip5 pour contrôler la lecture de musique ou pour prendre des selfies avec les caméras arrière.

Concernant ses caractéristiques techniques, le Samsung Galaxy Z Flip5 aura un écran interne AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy qui sera accompagné de 8 Go de RAM et deux versions de stockage interne de 128 et 256 Go et avec une batterie de 3700 mAh avec charge rapide par câble de 15W ou 25 W et avec charge rapide sans fil de 10W.

Au niveau photographique, le Galaxy Z Flip5 misera sur trois capteurs de 12 mégapixels, deux à l’arrière, un principal et un grand angle, et un autre sur l’écran interne qui se chargera des selfies.

Quant au reste des fonctionnalités du Samsung Galaxy Z Flip5, tout semble indiquer que ce nouveau mobile pliable aura une connectivité 5G, avec un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, avec deux haut-parleurs stéréo et avec One UI 5.1.1 avec Android 13 comme système d’exploitation. .

