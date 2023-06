Jusqu’à épuisement des stocks : le Redmi Note 12 Pro+ 5G touche son prix minimum

Ce smartphone de milieu de gamme brutal fini en verre est beau à l’extérieur et très puissant à l’intérieur.

Ce mobile Xiaomi spectaculaire a atteint sa valeur la plus basse dans la promotion d’été AliExpress.

Voulez-vous un smartphone haut de gamme de milieu de gamme à prix réduit ? Eh bien, vous pouvez déjà courir, car le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G vient de tomber à 499,99 299,99 euros sur AliExpress Plaza grâce à la Summer Promo du store. Vous devez utiliser le code ES50 dans le panier avant de payer pour appliquer la remise.

Et attention, car son prix sur le site officiel est de 449,99 euros avec un coupon de 20 euros, et de 366 euros sur Amazon. Avec ce type de remise, n’importe qui achète un Redmi Note 12 Pro+ 5G dès maintenant. Il était temps que le prix de départ excessif de 500 euros de ce modèle soit réduit.

Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 Go)

Si vous voyez qu’il est épuisé dans ce lien, vous pouvez essayer le même coupon dans ce store qui coûte 310 euros au prix final.

Achetez le meilleur Xiaomi dans le milieu de gamme pour 300 euros

Android 13 avec MIUI 14 est le système avec lequel ce Redmi Note 12 Pro+ est livré. Avec lui, vous pouvez profiter des dernières options et fonctions de sécurité du système Google.

La première chose que je soulignerais à propos de ce smartphone est son corps en verre. Il a une épaisseur de 9 mm et un poids de 208 grammes. Il est résistant à l’eau et à la poussière avec un certificat IP53 et son écran occupe un pourcentage assez élevé de la façade. Il monte un énorme panneau Amoled de 6,67″, avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 900 nits. Si vous aimez regarder des séries sur votre mobile, il est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, et il a des haut-parleurs avec Dolby Atmos inclus.

La puissance du Dimensity 1080 de MediaTek lui confère les performances parfaites pour un milieu de gamme haut de gamme comme celui-ci. Il parvient à atteindre 538 000 points au test Antutu, ce que peu de terminaux font pour environ 300 euros. De plus, il est livré avec le GPU ARM Mali-G68, 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de mémoire interne UFS 2.2. Vous aurez beaucoup d’espace pour stocker des photos et des vidéos prises avec son impressionnant appareil photo.

Au dos on retrouve une sublime triple caméra composée d’un capteur principal Samsung HPX de 200 MP f/1.65 avec stabilisateur optique, d’un objectif grand angle Sony de 8 MP et d’un objectif macro. 113 points dans le test DxOMark montrent que Xiaomi a fait un excellent travail à cet égard. Sa caméra selfie est parfaite pour les autoportraits et les appels vidéo avec ses 16 MP.

Une autre section remarquable est sa batterie, puisqu’elle atteint 5000 mAh, ce qui nous donne une autonomie d’environ 2 jours complets. Mais la meilleure chose est sa charge, qui est capable de le faire avec une puissance allant jusqu’à 120W. Cela rechargera notre batterie de 0 à 100% en 15 minutes environ.

Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 Go)

Et dans la section connectivité, le Redmi Note 12 Pro+ 5G se connecte aux réseaux 5G, comme son nom l’indique, et peut utiliser NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM, infrarouge et un port casque. Pour ce prix, il vaut la peine d’opter pour ce smartphone superlatif.

