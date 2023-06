Le Samsung Galaxy Z Fold5 peut être vu dans sa première image officielle

On sait déjà à quoi ressemblera le Samsung Galaxy Z Fold5 : son design a fuité dans sa première image de presse avant son lancement.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 arrivera sur le marché fin juillet

Une fois que le Google Pixel Fold, le premier téléphone mobile pliable de la société Mountain View, et les Motorola razr 40 et razr 40 Ultra sont déjà sortis, tous les regards sont désormais tournés vers le lancement de la nouvelle génération d’appareils pliables du grand dominateur de ce segment. , Samsung.

Petit à petit, de nouveaux détails sur les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont révélés et donc, après avoir appris que les nouveaux pliables de la firme coréenne seront présentés le 27 juillet en Corée, maintenant une nouvelle fuite du Galaxy Z Fold5 Il nous montre son design dans sa première image officielle.

Dévoilé le design du Samsung Galaxy Z Fold5

Le support MySmartPrice a partagé la première image de presse du Samsung Galaxy Z Fold5 dans laquelle on peut voir le nouveau type de livre pliant de Samsung en bleu accompagné du S-Pen, qui pourrait être vendu séparément, comme cela s’est produit avec l’ancien modèle.

Comme vous pouvez le voir dans cette première image officielle, que nous vous laissons sous ces lignes, le Samsung Galaxy Z Fold5 aurait des cadres plus contenus par rapport au Galaxy Z Fold4, ce qui augmenterait le rapport écran/corps et entraînerait une expérience de visionnage plus immersive.

De même, le reste du design du Galaxy Z Fold5 est très similaire à celui de son prédécesseur, puisqu’on voit que le triple module caméra arrière est pratiquement identique et que le port USB-C, les grilles des haut-parleurs et le microphone sont situés dans la même position que sur le Galaxy Z Fold4.

Sur cette image, vous ne pouvez pas voir clairement le pli de la charnière du Galaxy Z Fold5, mais tout semble indiquer que le pli du nouveau type de livre pliable de Samsung ne sera pas réduit autant qu’on pourrait s’y attendre.

Au niveau des spécifications, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Samsung Galaxy Z Fold5 aura un écran externe de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un écran interne de 7,6 pouces avec une résolution QHD+ à 120 Hz et avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy qui sera accompagné de deux versions de 8 et 12 Go de RAM et de trois variantes de stockage interne de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Dans la section photographique, le nouveau type de livre pliable de Samsung misera sur un triple module de caméra arrière qui sera composé d’un capteur principal ISOCELL GN3 de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels. capteur avec un zoom optique 2x.

De plus, le Samsung Galaxy Z Fold5 sera également équipé d’une batterie de 4400 mAh avec une charge filaire rapide de 45 W et une charge sans fil rapide de 25 W, disposera d’une protection IP58 contre l’eau et la poussière et arrivera avec One UI 5.1.1 basé sur Android 13 comme système d’exploitation

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :