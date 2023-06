Google vient d’annoncer la mort de l’un de ses services les plus populaires

Dites adieu à Google Domains : le service d’achat et d’hébergement de domaines Web cessera bientôt de fonctionner.

Google annonce une nouvelle fois la disparition d’un de ses services populaires

Lancé en 2014, des millions d’utilisateurs ont depuis utilisé Google Domains pour acheter et héberger leurs domaines Web. Petit à petit, il était devenu l’un des services les plus populaires de l’entreprise auprès des professionnels, des entreprises et des utilisateurs ordinaires. Mais maintenant, Google a décidé de tuer cet outil.

Il l’a fait par le biais d’une déclaration qui a pris tout le monde au dépourvu, car Google avait montré ces derniers mois qu’il avait l’intention de continuer à ajouter de nouveaux services à sa plate-forme de domaine Web, en particulier après la sortie de la plate-forme de sa phase bêta au cours de l’année dernière 2022.

Google Domains rejoint le cimetière des produits Google abandonnés

La disparition de Google Domains prendra effet à un moment donné au cours du troisième trimestre de l’année. La société a confirmé que cette décision a été prise dans le cadre de ses efforts pour « affiner l’orientation » de la société.

Cependant, Google ne désactivera pas entièrement le service. Au lieu de cela, il a été décidé de vendre l’activité de gestion de domaine à une entreprise leader dans ce domaine, Squarespace. Au cours des prochains mois, ceux qui ont un domaine acheté auprès de Google Domains assisteront à une transition vers Squarespace.

En ce sens, la société a confirmé que les utilisateurs disposant d’un domaine hébergé par Squarespace pourront maintenir le prix de renouvellement pendant au moins 12 mois.

Avec cette décision, Google Domains rejoint le reste des produits et services de Google qui ont déjà cessé d’exister pour l’entreprise. Parmi les plus récents, on peut trouver les « stories » Chromecast ou YouTube de première génération. Et j’ai très peur que ce ne soit pas le dernier service de l’entreprise que l’on verra périr dans le reste de l’année 2023.

