De nouvelles photos de la voiture électrique de Xiaomi apparaissent et elle a l’air bestiale

Il est connu sous le nom de Xiaomi MS11, il maintient ses dates d’atterrissage en 2024 sur le marché et plusieurs de ses unités de test roulent déjà camouflées en Chine.

Le nouveau Xiaomi MS11 est mis en ligne en Chine.

Xiaomi Automobile continue d’être très ambitieux avec ce qui sera sa première voiture électrique. Et on donne bonne foi que Lei Jun a pris très au sérieux ce nouveau projet phare du conglomérat basé à Haidian, puisqu’il avait déjà prévenu que les dates seraient maintenues voire avancées en raison du développement du Xiaomi MS11 (du moins que est ce qu’il a dit). Je sais maintenant) était sur la bonne voie.

Les fuites qui incluent des croquis et des rendus du véhicule ne mentent pas, confirmant que les détails de conception finaux sont déjà à l’étude, pas plus que le fait que Xiaomi ait déjà commencé à tester le MS11 sur la route, pour l’instant avec quelques béquilles qui roulent. autour de la Chine avec un camouflage très visible et frappant.

Bien sûr, peu importe le camouflage qu’ils y mettent, il y a des passionnés qui dessinent déjà des détails et corroborent que ces croquis divulgués par un partenaire dénoncé plus tard, n’étaient en fait pas sur la mauvaise voie avec la conception d’une voiture EV qui semble bestial non seulement à cause de son apparence, mais aussi pour un prix que Xiaomi veut laisser en dessous de 40 000 euros.

Voici les dernières images publiées en Chine et capturées au milieu de la rue :

Comme nous l’ont dit les confrères de GizmoChina, on peut constater que le design et les lignes seront bel et bien de type fastback avec un drop style coupé à l’arrière, présentant des roues de 19 pouces et un port de charge situé comme dans le cas de Tesla à l’arrière gauche du véhicule, côté conducteur. Nous voyons également des trous à l’avant compatibles avec les capteurs de stationnement à ultrasons.

De plus, le leaker nous dit que Xiaomi a non seulement testé le MS11 sur les routes et les villes interurbaines, mais ils ont également osé l’emmener à la neige récemment avec Lei Jun présent dans cette batterie de tests à des températures minimales, quelque chose de crucial avec ce piles au lithium qui perdent de leur efficacité lorsque les températures baissent.

L’idée est de continuer toute cette année avec les béquilles roulant dans différentes conditions, tandis que tous les détails du développement sont complétés avec les derniers réglages des suspensions, pneus, homologations et autres exigences. Tout cela en vue d’une production qui débuterait au premier semestre 2024, en respectant strictement les délais que Lei Jun a gérés depuis le début.

Les informations ont été publiées par le blogueur spécialisé Chang Yan, elles sont donc assez fiables, et qui plus est, tout ce que nous apprenons semble parfaitement coïncider pour que Xiaomi Automobile réponde aux attentes l’année prochaine… Le pire c’est qu’en 2024 seulement Nous ‘ll voir en Chine!

