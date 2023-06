Windows 11 Build 22000.2121 améliore Microsoft Defender et plus

Plus tôt cette semaine, Microsoft a publié des mises à jour de prévisualisation pour les canaux Dev et Beta. Il est maintenant temps pour le canal de prévisualisation de la version, qui comprend des améliorations et des fonctionnalités qui sont plus proches d’être incluses dans la version publique de Windows 11. La dernière mise à jour du canal de prévisualisation de la version est Windows 11 Preview Build 22000.2121.

Le canal de prévisualisation de la version comprend des fonctionnalités et des modifications plus stables que les mises à jour des canaux Dev et Canary. Il offre également aux utilisateurs un accès facultatif à la prochaine version de Windows avant qu’elle ne soit disponible au public.

Parler de Windows 11 Preview Build 22000.2121 introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations à Microsoft Defender pour Endpoint. De plus, il inclut des améliorations de plusieurs polices chinoises. De plus, il existe de nombreux autres changements et correctifs, que vous pouvez trouver ci-dessous.

Journal des modifications de Windows 11 Build 22000.2121

Nouveau! Cette mise à jour ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à Microsoft Defender pour Endpoint. Pour plus d’informations, consultez Microsoft Defender pour Endpoint.

Nouveau! Cette mise à jour améliore plusieurs polices chinoises simplifiées et l’éditeur de solution d’entrée Microsoft Pinyin (IME) pour prendre en charge GB18030-2022. Vous pouvez saisir et afficher des caractères du niveau de conformité 1 ou 2 à l’aide des ajouts à Microsoft Yahei, Simsun et Dengxian. Cette mise à jour prend désormais en charge les extensions Unicode E et F dans la police Simsun Ext-B. Cela répond aux exigences du niveau 3.

Cette mise à jour affecte les paramètres du terminal par défaut. Il ajoute « Laisser Windows décider » comme option par défaut.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Narrator. Le problème empêche Narrator de conserver votre mode d’analyse lorsque vous passez d’un navigateur à l’autre.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les notifications push de Microsoft Intune. Le problème empêche les appareils disposant de moins de 3,5 Go de RAM de les obtenir.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier à l’écran. Le problème l’empêche de s’ouvrir après avoir verrouillé la machine.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Narrator. Il lit le mauvais état lorsque vous annulez la sélection d’un bouton d’option que vous avez sélectionné.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte une tâche mensuelle planifiée. Il se peut qu’il ne s’exécute pas à l’heure si la prochaine occurrence se produit au moment de l’heure d’été.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte certaines applications qui utilisent IDBObjectStore. Ils ne fonctionnent pas en mode Microsoft Edge et IE.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte tous les paramètres de registre sous les chemins des stratégies. Ils pourraient être supprimés. Cela se produit lorsque vous ne renommez pas le fichier de stratégie utilisateur temporaire local lors du traitement de la stratégie de groupe.

Cette mise à jour affecte le Desktop Window Manager (DWM). Il améliore sa fiabilité.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les fichiers .msi. Une mise à jour mineure n’est pas installée. Cela se produit lorsque vous utilisez le fournisseur de services de configuration (CSP) EnterpriseDesktopAppManagement pour distribuer le fichier .msi.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte msftconnecttext.net. Il reçoit un trafic HTTP excessif.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le service Spouleur. Il cesse de fonctionner. Ce problème se produit lorsque vous imprimez à l’aide d’un certain espace de travail.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Network Protector for BitLocker. Il ne reprendra pas après avoir été suspendu.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un pilote tib.sys. Il ne charge pas. Cela se produit lorsque l’intégrité du code protégé par HyperVisor (HVCI) est activé.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte TextInputHost.exe. Il cesse de fonctionner.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les utilisateurs Azure Virtual Desktop et Windows 365. Il se peut que vous ne voyiez pas le bon emplacement pour une session Bureau à distance dans votre machine virtuelle ou votre Cloud PC.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les dossiers HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell. Vous pouvez maintenant définir et gérer les autorisations par défaut correctes pour ce chemin de répertoire. Lorsque les autorisations sont incorrectes, le menu Démarrer, la recherche et l’authentification Azure Active Directory (Azure AD) échouent.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte ceux qui activent l’option de compte « La carte à puce est requise pour la connexion interactive ». Lorsque RC4 est désactivé, vous ne pouvez pas vous authentifier auprès des batteries de services Bureau à distance. Le message d’erreur est « Une erreur d’authentification s’est produite. Le type de chiffrement demandé n’est pas pris en charge par le KDC.

