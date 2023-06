Son HD à prix réduit : ces enceintes avec caisson de basses d’une qualité époustouflante

Ces haut-parleurs auto-alimentés sonnent parfaitement pour la musique et les films.

Ils sont spécialement conçus pour tester des pistes musicales et pour une puissance d’un autre monde dans le home cinéma.

Si vous faites partie de ceux qui apprécient une bonne playlist allongé sur le canapé, un bon film plein d’action ou qui ont même besoin d’un équipement audio de haute qualité pour éditer des chansons ou des vidéos, restez. Aujourd’hui, ce système audio sans fil 2.1 d’Edifier a baissé de prix, avec un son spectaculaire, à 329,99 259 euros sur Amazon. Chez PcComponentes, ils gardent le prix officiel.

Mieux encore, bien qu’ils ressemblent à des haut-parleurs d’ordinateur coûteux, ils ne le sont pas. Ils peuvent être utilisés à la fois pour le PC et pour les connecter à la télévision ou à une enceinte Amazon Echo. De cette façon, sa polyvalence est grandement augmentée. Et pas seulement en raison de leur polyvalence, ils sont un excellent achat, leur puissance sonore vient d’un autre monde.

Edifier S350DB (enceintes et subwoofer)

Obtenez un système audio brutal à prix réduit

Edifier est un fabricant renommé d’enceintes et d’écouteurs spécialisé dans la production de produits audio de haute qualité pour le marché grand public. Il s’est forgé une solide réputation dans la fourniture de haut-parleurs et d’écouteurs qui associent un design élégant à des performances audio exceptionnelles.

Cet ensemble d’enceintes et de subwoofer est l’un des achats les plus recommandés en matière de Home Cinéma que vous puissiez avoir chez vous. Ce pack peut être utilisé pour le connecter à différentes sources audio, telles que des téléphones portables, des ordinateurs, des téléviseurs intelligents et d’autres appareils émettant du son et de la musique. Ils peuvent être connectés via Bluetooth, RCA, port auxiliaire optique, coaxial ou 3,5 mm.

Les enceintes et le subwoofer sont connectés les uns aux autres. Seule la source se connecte au haut-parleur droit, où vous aurez toutes les commandes des aigus, des graves et du volume. Vous pouvez utiliser cet appareil comme haut-parleur Bluetooth pour une utilisation mobile, mais avec une qualité impossible à atteindre, même à distance, dans un appareil portable. Ils sont compatibles avec le codec aptX, atteignant un débit élevé par seconde.

Les haut-parleurs et le subwoofer ont une puissance combinée de 150 W RMS (40 W pour chaque haut-parleur et 70 W pour le woofer), ce qui est énorme pour une pièce de toute taille. Ils sont finis en bois, ce qui leur donne une touche plus chaleureuse et peuvent être placés n’importe où. Les enceintes atteignent des fréquences jusqu’à 20 000 Hz et le subwoofer peut restituer des basses fréquences jusqu’à 40 Hz. L’ensemble pèse 19,1 kg, les enceintes mesurent 22 cm de haut, 12,7 cm de large et 15,6 cm de profondeur et, pour sa part, le subwoofer mesure 31,2 cm de haut, 26,5 cm de large et 29,8 cm de profondeur.

Le subwoofer, pour sa part, dispose d’un haut-parleur de 8 pouces avec lequel il réalise des sons de basse qui se répercuteront dans toute votre maison. Quant au son des haut-parleurs, il est clair, net, avec des tweeters intégrés à dôme en titane, les plus durables de la scène des haut-parleurs actuels.

Et, comme si cela ne suffisait pas, ils sont livrés avec une manette sans fil complète. Nous pourrons changer la source d’une simple pression, régler le volume, sauter des chansons ou éteindre et rallumer tout l’équipement. De plus, il est très petit et de forme ronde, que nous pouvons laisser avec le reste des télécommandes ou caché dans un tiroir. La meilleure chose est que tous les câbles dont vous avez besoin pour connecter toutes sortes de sources sonores sont fournis dans la boîte.

Edifier S350DB (enceintes et subwoofer)

Nous savons que dans ce monde de matériel audio 2.1, Logitech est l’un des rois incontestés. Cependant, il existe d’autres fabricants comme Edifier qui ont leur mot à dire, et ce modèle Edifier S350DB de haut-parleur Bluetooth plus subwoofer est un excellent achat pour ce prix réduit aujourd’hui.

