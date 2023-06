iOS 17 vous permet d’annuler les modifications de code d’accès avec une période de grâce de 72 heures

Même si iOS 17 a été annoncé il y a plus d’une semaine, nous découvrons encore de nouvelles fonctionnalités et modifications plus petites mais utiles. L’un de ces changements inclus dans iOS 17 est une plus grande flexibilité pour vous protéger contre les changements de mot de passe oubliés ou involontaires sur iPhone et iPad.

Dans iOS 17, Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous donne 72 heures pour utiliser votre ancien mot de passe après avoir changé pour un nouveau. Cela indique que vous disposez de trois jours pour revenir sur votre décision de modifier votre mot de passe, tant que vous vous souvenez de votre mot de passe d’origine. À partir de là, vous pouvez créer un nouveau mot de passe iPhone que vous n’oublierez pas, espérons-le.

Comme l’a souligné MacRumors, si vous entrez le mauvais mot de passe dans les 72 heures suivant la modification, iOS 17 vous demandera un nouveau « Mot de passe oublié? » option sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. En appuyant dessus, vous aurez la possibilité de retrouver l’accès à votre iPhone en utilisant votre code d’accès précédent.

Mais Apple est toujours conscient que tout le monde ne voudra pas que son code d’accès précédent soit utilisable. Dans l’application Paramètres, sous le menu « Identifiant de visage et code d’accès », il existe également une option pour « Expire le code d’accès précédent maintenant ». Cela rendra immédiatement votre code d’accès précédent inutile et signifiera que vous ne pourrez pas du tout utiliser ce code d’accès.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette fonctionnalité sera utile pour les utilisateurs d’iPhone, y compris pour les parents qui pourraient demander à un enfant infâme de changer le mot de passe de leur iPhone. Ou peut-être que votre enfant change le mot de passe sur son propre iPhone ou iPad et oublie la nouvelle version. Ou peut-être êtes-vous simplement oublieux.

Auparavant, Apple exigeait que vous utilisiez votre identifiant Apple et votre mot de passe pour effacer et réinitialiser votre appareil en cas d’oubli d’un mot de passe. Ce processus s’applique toujours en dehors de cette fenêtre de 72 heures.

iOS 17 est actuellement disponible pour les développeurs bêta-testeurs. Apple publiera une version bêta publique le mois prochain, suivie d’une sortie grand public en septembre. Comme toujours, les fonctionnalités et les modifications peuvent changer d’ici la version publique finale.

