Si vous installez habituellement des ROM personnalisées, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous.

Google a « tué » les applications Téléphone et Messages dans AOSP, le projet open source d’Android, ce qui obligera les développeurs de ROM personnalisées à créer les leurs.

LineageOS est l’héritier du mythique Cyanogenmod et de la ROM personnalisée Android la plus populaire aujourd’hui

Il y a quelques années, en raison de l’inactivité des fabricants de smartphones Android pour mettre à jour leurs terminaux vers la dernière version d’Android, il était très courant d’utiliser des ROM tierces dans nos appareils mobiles, mais avec le temps et l’amélioration de support pour une partie de certaines marques, cela a été quelque peu obsolète.

Malgré cela, il existe encore de nombreux utilisateurs qui utilisent des ROM personnalisées Android pour donner une nouvelle vie aux smartphones qui sont sur le marché depuis un certain temps et si vous êtes l’un d’entre eux, nous devons vous dire que Google vient de prendre une décision qui est non vous n’aimerez rien, ni vous ni les créateurs de ROMs cuisinées.

Google supprime deux applications clés dans AOSP

Les développeurs de ROM Android personnalisées telles que LineageOS utilisent le projet open source Android, AOSP, comme base pour leurs créations et maintenant, comme l’a révélé OS News, Google a cessé de prendre en charge deux applications clés dans AOSP, celles du téléphone et des messages.

En fait, si vous accédez au répertoire de recherche de code Android et que vous recherchez ces applications, le message suivant apparaît :

« Cette application n’est pas activement prise en charge et la source n’est disponible que pour référence. Ce projet sera supprimé du manifeste source à un moment donné dans le futur. »

Cette décision de Google va obliger les créateurs de ROM personnalisées à développer leurs propres applications Téléphone et Messages, car l’autre option, qui consiste à utiliser les versions précédentes de celles-ci dans AOSP, n’est pas viable en raison des problèmes de sécurité qui glisser puisque les nouvelles versions d’Android ne seront pas compatibles avec eux.

Ce n’est qu’une étape de plus dans le processus de privatisation des fonctions open source que Google a mené ces dernières années et il n’est pas exclu qu’à l’avenir la société Mountain View impose davantage d’obstacles aux créateurs de ROM tierces pour Android. .

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :