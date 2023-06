Si vous faites du HIIT, du Crossfit ou simplement de l’entraînement par intervalles, cette application est parfaite pour vous

Découvrez quelle est la meilleure application pour profiter de l’entraînement par intervalles.

Cette application va nous permettre de contrôler parfaitement notre entraînement

Aujourd’hui, il existe des applications de toutes sortes dans le Play Store ou l’App Store. Il existe tous les types d’exercices physiques, y compris l’entraînement à la boxe ou au kickboxing ou encore la gamification de l’exercice. A cette occasion, nous vous proposons une application parfaite pour que vous puissiez vous entraîner aux routines que vous aimez le plus et qui utilisent des intervalles, tels que HIIT, Crossfit ou d’autres exercices de ce type. Il sera parfait pour vous et vous le maîtriserez très bien tout de suite, car il n’a aucun type de difficulté à utiliser.

La meilleure application pour s’entraîner

« Interval Timer » est une application vraiment utile. Cela nous permet de concentrer notre entraînement par intervalles de manière très utile. Il est parfait pour tout type d’exercice de HIIT, Tabata, Crossfit ou pour les exercices sur lesquels nous voulons nous concentrer. De cette façon, nous sommes confrontés à une application très utile. De plus, sa facilité d’utilisation est très utile et nous permet d’avoir un contrôle très intéressant sur nos entraînements. De cette façon, si nous le combinons avec d’autres applications de suivi d’entraînement, nous pourrons maintenir une connaissance approfondie de tout ce qui entoure le processus d’entraînement, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du gymnase.

Vous pouvez mettre en place votre formation sans aucun problème. Il vous permet d’ajouter différents intervalles, d’ajouter des périodes de repos d’un certain temps et d’autres de 20 secondes. Si vous faites des sur-ensembles, incluez également le temps qu’il faut pour se préparer au prochain exercice.

Vous avez également la possibilité de suivre la progression avec un mode calendrier dans lequel vous pouvez planifier les événements et recevoir différentes notifications lorsque vous avez programmé des entraînements. Vous pouvez distinguer chaque exercice en y mettant des couleurs différentes afin qu’il soit facilement distinguable.

Vous permet d’écouter de la musique, des livres audio ou tout autre son pendant que vous vous entraînez.

En ayant un code couleur, vous pouvez facilement lire quelle est la prochaine pratique sans avoir à vous approcher du téléphone. Vous en aurez ainsi un suivi optimal.

Ces types d’applications sont parfaites pour se motiver et atteindre de nouveaux objectifs. Dans une large mesure, cela est dû au fait qu’il s’agit d’une application intuitive, facile à utiliser et qui nous permet de voir visuellement nos progrès d’une manière très remarquable. Cela nous gardera toujours motivés et prêts à continuer à travailler avec HIIT ou tout autre entraînement par intervalles.

Vous pouvez obtenir cette application totalement gratuite sur Google Play Store. Dans tous les cas, si vous cherchez une alternative pour iOS, il est possible qu’en regardant dans son app store vous trouviez quelque chose avec des fonctions très similaires, car ce n’est pas une application particulièrement avancée.

