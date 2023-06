La smartwatch Wear OS la plus luxueuse est renouvelée avec un nouveau design et un prix à la portée de quelques-uns

TAG Heuer a rafraîchi sa gamme de montres connectées Wear OS avec deux nouvelles variantes ultra-luxe.

Les deux variantes de la nouvelle TAG Heuer Connected, en variantes 45 et 42 millimètres

La manufacture horlogère suisse TAG Heuer est l’une des rares spécialisées dans le monde du luxe qui, à l’époque, a décidé de miser sur les montres connectées. Il l’a également fait avec l’aide du système d’exploitation Wear OS de Google, et à ce jour, il continue de maintenir son engagement envers la série de montres « Connected ».

Cette série est à nouveau renouvelée avec deux nouveaux modèles, la TAG Heuer Connected 45 mm Bright Black Edition et la TAG Heuer Connected 42 mm Golden Bright Edition. Cette dernière est également la première smartwatch de l’entreprise à réduire sa taille à 42 millimètres de diamètre.

Deux montres de luxe avec corps en titane et céramique, Wear OS 3.5 et bien plus encore

Pour cette génération, TAG Heuer a opté pour l’or comme tonalité principale de ses nouvelles montres. La société a créé une paire de montres intelligentes dotées de corps en titane, en aluminium et en céramique avec des accents de couleur or et or rose, associés à des bracelets en cuir et en silicone.

Le plus grand modèle présente une couronne en acier entourée de caoutchouc conçue pour améliorer l’adhérence et une lunette en céramique garnie de laque d’or.

Pour sa part, la plus petite variante comprend, pour la première fois dans une montre de cette série, un boîtier en acier entièrement plaqué or, en plus d’incorporer un bracelet en cuir qui combine des tons noirs et rouges.

Les deux montres ont des écrans recouverts de verre saphir, 1,39 pouces dans le modèle 45 mm et 1,28 pouces dans la variante 42 mm, dans les deux cas avec la technologie OLED. Ils comprennent également une couronne rotative sur l’un de ses côtés et un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100+.

Con 430 y 330 mAh de capacidad de batería respectivamente, los dos relojes aseguran una autonomía de más de un día completo, y la marca ha dotado a los relojes de un sistema de carga que permite cargar la totalidad de la batería en alrededor de una hora et demi.

Malgré leur approche luxueuse, ces montres n’oublient pas les aspects liés à la santé et au suivi de l’activité, et disposent de capteurs pour lire la fréquence cardiaque, le GPS, la boussole et les applications sportives développées par TAG Heuer, telles que TAG Heuer Sports, TAG Heuer Golf, TAG Heuer Bien-être.

Le système d’exploitation des deux montres est Wear OS 3, la version la plus récente du système d’exploitation de Google. Il est personnalisé avec plusieurs visages exclusifs conçus par TAG Heuer que vous ne trouverez sur aucune autre montre Wear OS.

Les deux smartwatches seront en vente ce mois de juin exclusivement dans les boutiques TAG Heuer, dans la boutique en ligne de la marque et dans d’autres stores sélectionnés à travers le monde. Le prix de 2250 et 2700 francs suisses, environ 2300 et 2750 euros actuellement.

