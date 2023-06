6 téléphones haut de gamme avec des réductions allant jusqu’à 50 % que vous pouvez acheter dès maintenant

Nous sélectionnons 6 téléphones portables haut de gamme avec d’énormes remises.

Si vous voulez un mobile haut de gamme récent à bon prix, jetez un œil au OnePlus 10T

Saviez-vous que vous pouvez avoir un mobile haut de gamme pour moins de 400 euros ? Grâce à AliExpress Summer Promo, nous vous proposons aujourd’hui une compilation qui comprend une demi-douzaine de téléphones avec des spécifications avancées à un prix minimum. Nous parlons de remises allant de 30 à 50%, vous pouvez donc obtenir le OnePlus 10T pour seulement 369 euros ou le realme GT Neo 2 pour 250 euros.

Jetez un œil à notre sélection car vous trouverez sûrement un modèle qui vous correspond, vous avez le choix entre un Xiaomi, deux realme, deux OnePlus et le Google Pixel 7. De plus, ils font tous partie d’AliExpress Plaza, vous les aurez donc chez vous sans payer de frais d’expédition et en moins d’une semaine, en profitant également de jusqu’à 15 jours pour retourner votre achat sans frais.

N’oubliez pas que si pour une raison quelconque vous n’êtes pas intéressé par l’un des téléphones mobiles sélectionnés ici, vous pouvez également utiliser ces codes de réduction exclusifs, compatibles avec des milliers de produits. Si vous les entrez juste avant de payer, vous pouvez économiser jusqu’à 80 euros sur votre achat.

ANDRO4ALL18. 18 euros de réduction avec un minimum d’achat de 120 euros.

ANDRO4ALL30. 30 euros de réduction avec un minimum d’achat de 200 euros.

ANDRO4ALL50. 50 euros de réduction avec un minimum d’achat de 300 euros.

ANDRO4ALL80. 80 euros de réduction avec un minimum d’achat de 450 euros.

Faites les « warnings », c’est parti pour les bonnes affaires !

6 bonnes affaires de la promotion d’été AliExpress

Xiaomi 13

OnePlus 11. Avec le Xiaomi 13, c’est le seul mobile de cette liste qui a été lancé en 2023. Comme nous l’avons souligné dans l’analyse de ce OnePlus 11, c’est un candidat pour le meilleur haut de gamme de l’année, se démarquant pour son design soigné, ses performances bestiales, son écran et sa section photographique, qui est l’une des plus complètes du marché. Pour moins de 600 euros vous ne trouverez rien de mieux.

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro Une autre option intéressante consiste à réduire le budget à 469 euros, un montant qui nous permettra d’obtenir la version la plus avancée du OnePlus 10 Pro, l’un des terminaux les plus avancés du passé 2022. Il est livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, des chiffres qui sont complétés par le Snapdragon 8 Gen 1 et la puissance d’OxygenOS 12.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T. Toujours dans OnePlus, nous trouvons la prochaine bonne affaire sur notre liste, un très bon OnePlus 10T qui pour seulement 369 euros en vaut vraiment la peine. Il se distingue par ses performances brutales et une charge ultra-rapide de 150 W : il peut être entièrement rechargé en moins de 20 minutes. Logiquement, il comprend également des fonctionnalités telles que le rafraîchissement du panneau à 120 Hz, l’appareil photo de 50 mégapixels, le refroidissement à la vapeur, Smart Link…

OnePlus 10T

Google Pixel 7. Avec une remise de plus de 200 euros vous disposez de la version globale du Google Pixel 7, un téléphone que notre confrère a noté 96 sur 100. Ce n’est pas le moins cher de notre compilation mais pour 429 euros sans un doute vaut chaque euro qu’il coûte. Gardez à l’esprit qu’il est livré avec 3 ans de mises à jour Android et 5 ans de support, un investissement considérable dans une technologie de pointe.

GooglePixel 7

realme GT Neo 2. Enfin, il nous reste les 250 euritos que coûte le realme GT Neo 2, un mobile qui, bien qu’il ait déjà un an et demi, reste un achat spectaculaire. Après tout, vous aurez un manuel haut de gamme à un prix Redmi. Il comprend un panneau de 120 Hz, 8 Go de RAM, un appareil photo principal de 64 mégapixels, une charge rapide de 65 W et une mise à jour vers Android 14.

realme GT Neo 2

