Ce sont les trois choses que j’aime le plus à propos de MIUI 14

Cela fait plusieurs mois que MIUI 14 a commencé à se déployer à l’échelle mondiale pour tous nos appareils, c’est donc une couche de personnalisation dont nous avons déjà pu tirer le meilleur parti. En fait, ce logiciel Xiaomi est l’un des plus complets que nous ayons sur le marché, car il existe des dizaines de fonctions qui amélioreront notre expérience mobile.

Pour cette raison, dans cet article, nous allons vous dire quelles sont les trois fonctions que nous aimons le plus personnellement à propos de MIUI 14, toutes axées sur l’amélioration de notre expérience avec le téléphone et qui sont vraiment faciles à configurer pour que nous fassions ne pas avoir à réaliser de tutoriels complexes.

Nous pouvons maintenant sélectionner la quantité de RAM pour étendre la mémoire virtuelle du mobile

Sans aucun doute, l’une des grandes améliorations apportées par MIUI 14 est d’offrir un plus grand nombre d’alternatives lors de la sélection de l’extension de mémoire RAM disponible dans le terminal. En fait, dans MIUI 13, vous ne pouviez qu’activer ou désactiver cette option, mais nous n’avions pas la possibilité de choisir la quantité de RAM à étendre.

De plus, la façon de le configurer est extrêmement simple, car nous n’aurons qu’à faire ce qui suit :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi avec MIUI 14

Entrez l’option « Paramètres supplémentaires »

Une fois à l’intérieur, cliquez sur la section « Extension de mémoire »

Maintenant, choisissez simplement la quantité de mémoire que vous souhaitez étendre

Reconnaissance de texte dans les images

Une autre des grandes fonctions qui ont été introduites dans MIUI 14 est la possibilité de copier du texte à partir de n’importe quelle image que nous avons dans la galerie. C’est une fonction que nous devrons activer à partir des paramètres de l’application, mais elle est normalement activée par défaut une fois que nous démarrons notre téléphone pour la première fois.

Comme vous pouvez le voir, la façon de sélectionner ce texte est super simple, puisque le smartphone reconnaîtra automatiquement le texte d’une photo et nous devrons simplement appuyer et maintenir la partie que nous voulons copier pour l’envoyer à n’importe quelle autre application. Une fonction simple et très utile pour un usage quotidien.

Icônes personnalisées pour donner une touche personnelle à votre interface

Enfin, nous voulons également vous montrer un dernier paramètre pour donner à votre mobile Xiaomi une touche personnelle grâce à MIUI 14. Ceci est basé sur la possibilité de sélectionner la couleur que nous voulons utiliser pour les icônes d’interface et, bien qu’il n’y en ait pas trop à choisir, nous devrons dire qu’esthétiquement, ils ont l’air vraiment bien.

De plus, la façon de le configurer est extrêmement simple, car nous n’aurons qu’à effectuer les étapes que nous laissons ci-dessous:

Entrez les paramètres de votre mobile Xiaomi avec MIUI 14 et accédez à la section « Écran d’accueil »

Maintenant, cliquez sur « Taille de l’icône »

Cliquez sur « Couleur de fond » et choisissez la couleur que vous souhaitez parmi les quatre variantes disponibles

