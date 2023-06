"Silo" la nouveauté qui déferle sur Apple TV+ : annulée ou renouvelée pour une deuxième saison ?

« Silo » est devenu l’une des séries préférées de nombreux abonnés à Apple TV +

C’est l’un des paris de l’année sur la plateforme de streaming

Très récemment, nous vous avons parlé de l’un des meilleurs films de science-fiction de 2023 dans lequel nous avons pu profiter d’une série d’une qualité incroyable et avec une prémisse tellement originale qu’elle nous a maintenus coincés sur le canapé jusqu’à la fin. Maintenant, alors que la saison entre dans son huitième chapitre sur un total de dix, la nouvelle que nous attendions tous sur l’avenir de la saga est arrivée.

Par conséquent, nous allons y jeter un coup d’œil et nous allons découvrir ce qui ne va pas

Synopsis et bande-annonce de « Silo »

Environ 10 000 personnes vivent dans un silo construit il y a des siècles. Personne ne se souvient de ce qui s’est passé après cela, car la surface de la terre a été dévastée et la vie à l’extérieur est impossible. Ainsi, dans ce silo, une société authentique et apparemment démocratique s’est créée et dans laquelle la société essaie de vivre du mieux qu’elle peut.

Cependant, tout va changer lorsqu’un couple marié décide volontairement de partir à l’étranger parce qu’il considère qu’il est trompé. Après cela, le nouveau shérif devra révéler les sombres secrets du silo et affrontera les forces gouvernementales du lieu.

Silo a une série de caractéristiques qui le rendent très précieux :

L’intrigue est très originale et le monde qu’ils ont créé est incroyable. Il est basé sur le roman du même nom, mais il est très bien adapté. Vous apprenez rapidement comment ils sont organisés, leurs conditions de vie et quel type de gouvernement ils ont. En principe c’est démocratique, puisqu’il y a des élections, mais la réalité va progressivement se révéler.

C’est une série de science-fiction mais elle nous donne beaucoup de réalisme dans son exécution.

Le présent de la série est très important, mais tout le temps on s’interroge sur le passé, sur ce qui s’est passé pour finir dans le silo.

Les amateurs de « Fallout » trouveront des parallèles clairs entre cette série et les bunkers « Vaul-Tec » que l’on peut trouver tout au long du jeu.

Le casting est superbe et tous les personnages jouent vraiment bien. Étant presque tous des espaces fermés, l’importance presque théâtrale des performances est très importante, mais dans ce cas, elles sont plus que conformes.

En général, ça vaut le détour.

Actuellement, la série est en route vers son huitième chapitre, mais la saison se terminera au chapitre numéro dix.

« Silo » : renouvelé ?

La vérité est que nous tous qui avons apprécié cette première saison avons de la chance. D’Apple TV, ils ont annoncé qu’il y aura une deuxième saison dans laquelle nous pourrons profiter des aventures des habitants de ce monde claustrophobe et dystopique. On ne sait pas, comme c’est évident, à quel moment cela arrivera.

La vérité est que les critiques et le public ont été très positifs avec « Silo ». La série a 87% de notes positives sur Rotten Tomatoes, ce qui montre à quel point cette saison a été solide et à quel point elle a bien fonctionné. De cette façon, bien qu’Apple TV+ n’ait pas de partage d’écran contrairement aux autres plateformes de streaming, dans ce cas, la série pourrait devenir l’un de ses chevaux de bataille pour les années à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :