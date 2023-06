C’est ainsi que le catalogue complet des mobiles Xiaomi reste avec l’arrivée du Xiaomi 13 Ultra dans la famille Xiaomi 13

Le catalogue Xiaomi est l’un des plus fréquemment mis à jour sur l’ensemble du marché mobile. Les bornes ne cessent d’être renouvelées dans toutes les gammes de prix et des événements comme le MWC de Barcelone qui s’est clôturé en février se prêtent aux présentations. Comme celui du Xiaomi 13 que nous avons vu arriver, deux d’entre eux déjà connus du marché chinois, les 13 et 13 Pro, et un tout nouveau qui a vu le jour à Barcelone. Le Xiaomi 13 Lite. Le dernier en date, le merveilleux Xiaomi 13 Ultra.

Avec les nouveaux ajouts, le catalogue Xiaomi en France devient encore plus complet et on trouve des modèles dans toutes les gammes de prix. Du Xiaomi 13 Pro, qui vient de devenir le modèle le plus cher, au Mi 11 Lite, qui est actuellement le moins cher de tous. Et tout cela sans compter sur les modèles de la ligne Redmi, auxquels nous consacrerons notre propre espace.

Le Xiaomi 11 dans toutes ses versions et saveurs

Nous pouvons commencer par ce qui était, jusqu’à très récemment, la deuxième génération en termes d’âge dans le catalogue Xiaomi. Nous parlons de modèles qui sont déjà supprimés du site officiel de la marque en France mais qui peuvent encore être trouvés dans des stores de technologie comme Amazon. Les modèles actuellement en vente sont les suivants :

Xiaomi Mi 11 Lite NE : Avec le Snapdragon 778G comme cerveau, le Mi 11 Lite 5G NE propose un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz, 64 mégapixels pour son appareil photo principal et une charge rapide de 33 W. Il peut être acheté pour 315 euros sur Amazon.

Xiaomi 11 Lite 5G NE Rose pêche 8 Go de RAM 128 Go de ROM

Xiaomi Mi 11i 5G : Le dernier des Mi 11 actifs est ce Xiaomi Mi 11i 5G, un terminal lancé en milieu de génération avec le Snapdragon 888, 108 mégapixels et un écran de 6,67 pouces. Il peut encore être acheté pour 649,99 euros sur Amazon.

Xiaomi 11T : Inscrit dans la liste des téléphones portables haut de gamme de la marque, le Xiaomi 11T propose un AMOLED de 6,67 pouces, un Dimensity 1200 Ultra à pleine puissance et 108 mégapixels pour son appareil photo principal. Il est au prix de 549 euros sur Amazon en ce moment.

Xiaomi 11T Pro : Le frère aîné du Xiaomi 11T susmentionné est le Xiaomi 11T Pro, qui, bien qu’officiellement abandonné par Xiaomi France, peut toujours être trouvé dans des stores comme Amazon au prix de 649 euros. Tout un haut de gamme avec le Snapdragon 888, 108 mégapixels et un AMOLED à 120Hz.

Le Xiaomi 12 dans toutes ses versions

Xiaomi 12 : Avec un prix de départ de 799,99 euros sur le site officiel de Xiaomi, le Xiaomi 12 était l’une des deux gammes haut de gamme qui ont lancé le catalogue de la firme dernière génération. Snapdragon 8 Gen 1 devant, 8 Go de RAM de base et photographie au plus haut niveau. On le trouve sur Amazon pour 629 euros

Xiaomi 12 Pro : Son frère aîné, avec un écran plus grand, un meilleur équipement photographique et une charge ultra-rapide de 120W. On le trouve en ce moment pour 1 099 euros sur Amazon dans sa version 12 Go et 256 Go, et pour 999,99 euros dans la boutique Xiaomi dans sa version 8 Go et 256 Go.

Xiaomi 12 Lite : Le petit frère du Xiaomi 12 était le Xiaomi 12 Lite 5G, qui a désormais son remplaçant naturel sur le marché mais qui a encore longtemps à vivre. Avec 6,6 pouces AMOLED, un Snapdragon 778G et une charge rapide de 67W, on peut le trouver en ce moment pour 449,99 euros sur Amazon.

Xiaomi 12 Lite 5G – Smartphone 8+128 Go, écran AMOLED 6,55″ 120 Hz, Snapdragon 778G, triple caméra 108 MP, 4300 mAh avec charge turbo 67 W, noir (version ES + 3 ans de garantie)

Xiaomi 12T : Nous sommes arrivés au milieu de la dernière génération avec le Xiaomi 12T, son processeur Dimensity 8100 Ultra et sa triple caméra avec un capteur de 108 mégapixels. Le prix sur le site Xiaomi pour ce Xiaomi 12T commence à 599,99 euros, le même prix que nous l’avons trouvé sur Amazon.

Xiaomi 12T Pro : Nous clôturons la série Xiaomi 12T et la série Xiaomi 12 avec le dernier fleuron de la marque. Un leader du catalogue avec le Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go et 256 Go de mémoire et 200 mégapixels pour l’appareil photo principal. Le modèle peut être acheté sur le site Xiaomi pour 899 euros, et sur Amazon pour 849,90 euros.

Le Xiaomi 13 dans toutes ses versions

Xiaomi 13

Avec le Xiaomi 13, nous accueillons la nouvelle série du fabricant asiatique, et nous le faisons avec un téléphone mobile avec un écran AMOLED de 6,36 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 240 pour l’écran tactile. Un mobile FullHD + qui est commandé par le Snapdragon 8 Gen 2 et qui embarque un triplet de caméras arrière de 50, 12 et 10 mégapixels.

En plus de tout cela, le Xiaomi 13 opte pour une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W, une charge sans fil de 50 W et une charge inversée de 10 W, et est livré avec Android 13 sous MIUI 14. Il est étanche avec IP68, offre un son de qualité grâce à son haut-parleurs stéréo calibrés par Harman Kardon et il a des objectifs Leica pour ses caméras.

Xiaomi 13 avec 8 Go et 256 Go

Xiaomi 13 Pro

Au-dessus du Xiaomi 13, et en tant que leader incontesté actuel du catalogue Xiaomi, nous avons le Xiaomi 13 Pro avec son équipement photographique professionnel avec un capteur Leica de 1 pouce, un téléobjectif conçu pour élever le niveau des portraits et un ultra-large objectif d’angle qui, pour le même prix, est aussi un appareil photo macro.

À tout cela s’ajoute sa propre puissance brute, avec le Snapdragon 8 Gen 2 dans le fauteuil du capitaine. Étant la version la plus élevée, Xiaomi a décidé de fabriquer avec des arrières en céramique en plus d’avoir le reste des avantages du Xiaomi 13.

Xiaomi 13 Pro avec 12 Go et 256 Go

Xiaomi 13lite

Enfin et surtout, on retrouve le dernier milieu de gamme de la firme, le Xiaomi 13 Lite qui complète jusqu’à présent la série 13. Un téléphone avec un AMOLED incurvé de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un processeur Snapdragon 7 Gen 1 et avec 8 Go et 128 Go pour sa version de base.

En photographie, nous avons une triple équipe avec 50 mégapixels à l’avant, et avec une double caméra avec 32 et 8 mégapixels pour l’avant qui fait également ses débuts « Dynamic Framing », la nouvelle île dynamique de la marque asiatique. Le téléphone est également livré avec Android 12 sous MIUI 14 et avec une charge rapide de 67 W pour sa batterie de 6 500 mAh.

Xiaomi 13 Lite avec 8 Go et 128 Go

Xiaomi 13 Ultra

Le dernier à arriver dans le catalogue Xiaomi en France est sa dernière bête. Le Xiaomi 13 Ultra élève encore plus le niveau par rapport au Xiaomi 13 Pro en ajoutant un appareil photo supplémentaire, un téléobjectif 5x avec un capteur de 50 mégapixels, en plus d’autres avantages photographiques. L’appareil est présenté en France avec 12 Go de RAM et 512 Go d’espace interne afin que nous puissions exécuter n’importe quelle application et enregistrer des vidéos et prendre des photos jusqu’à épuisement.

Il est récemment passé par notre table d’analyse et a obtenu l’une des plus hautes notes de l’année. Un 9.4 pour un téléphone portable qui ravira non seulement les amateurs de photographie, mais aussi ceux qui apprécient le design en hauteur. La mise maximale de Xiaomi pour ce 2023 est déjà parmi nous à un prix de départ de 1 499 euros.

Xiaomi 13 Ultra – Smartphone 12+512 Go, écran 6,73″ AMOLED WQHD+ 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, Leica Quad Camera, 90 W Turbo Charge, 5000 mAh, Noir (Version ES + Garantie 3 ans)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :