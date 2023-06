OPPO Find N3: a révélé les premiers détails du nouveau pliage de la marque chinoise

Selon une fuite récente, l’OPPO Find N3 récupérera la charge sans fil et disposera d’un système de caméra amélioré par rapport à son prédécesseur.

Le successeur de l’OPPO Find N2 dévoile certaines de ses principales caractéristiques

Reste de moins en moins à Samsung à lancer sa nouvelle génération de terminaux pliables sur le marché, puisque le 27 juillet le géant coréen fêtera un Galaxy Unpacked dans lequel les attendus Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 verront le jour. Pendant ce temps, certains fabricants préparent déjà le lancement de leurs nouveaux téléphones pliables et l’un d’eux est OPPO.

Ainsi, après avoir annoncé les OPPO Find N2 et Find N2 Flip à la fin de l’année dernière, la marque chinoise a déjà commencé à travailler sur son prochain type de livre pliant, un OPPO Find N3 dont quelques caractéristiques clés viennent d’être révélées.

L’OPPO Find N3 améliorera les performances de son prédécesseur

Comme nous pouvons le lire dans 9to5Google, le célèbre leaker Wisdom Pikachu a partagé une publication sur le réseau social chinois Weibo dans laquelle il révèle quelques détails sur le nouveau livre pliable d’OPPO, le Find N3.

Ainsi, le leaker bien connu affirme que, tout d’abord, l’OPPO Find N3 ramènera la recharge sans fil, une fonctionnalité qui était présente dans le Find N d’origine, mais a disparu dans le Find N2.

Mais ce n’est pas tout, car Pikachu a également confirmé que l’OPPO Find N3 disposera d’un système de caméra « top level » et tout semble indiquer que ce nouveau terminal pliable sera équipé d’un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal. avec une résolution plus élevée et deux secondaires, l’un ultra grand angle et l’autre téléobjectif, qui seront plus avancés que ceux de l’OPPO Find N2.

En ce sens, d’autres rumeurs suggèrent que l’OPPO Find N3 héritera des caméras du Find X6, un smartphone doté de trois caméras arrière de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

