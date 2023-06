Le pistolet à eau de Xiaomi est déjà une réalité

Le pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse peut maintenant être acheté chez GizTop pour un prix de 199 $, environ 190 euros actuellement.

Vous pouvez maintenant acheter le pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse, le premier pistolet à eau du géant chinois

Xiaomi n’est pas seulement l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, mais c’est aussi une marque connue pour mettre sur le marché des produits originaux et fous qui ne seront jamais reproduits par d’autres firmes, comme un mini PC de la taille d’un Rubik’s cube ou un haut-parleur intelligent Conçu spécifiquement pour les plus petits de la maison.

Eh bien, maintenant que l’été est là et qu’il est temps de se rafraîchir, Xiaomi vient de lancer le pistolet à eau Mijia Pulse, un pistolet à eau qui a déjà été annoncé il y a quelques mois.

Pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse, toutes les informations

Le pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse est un pistolet à eau pour enfants et adultes qui sera l’un des gadgets cet été, car il possède une série de caractéristiques et d’avantages que vous ne verrez dans aucun autre pistolet à eau sur le marché.

Ainsi, l’un des points forts du pistolet à eau Mijia Pulse est sa conception, puisque ce pistolet à eau a un éclairage LED aux tons froids qui clignote en synchronisation avec le rythme des tirs et dispose d’un panneau arrière à partir duquel nous pouvons gérer ses différentes prises de vue. modes, vérifiez l’autonomie de la batterie et du réservoir et un trou avant à partir duquel vous pourrez remplir votre réservoir en seulement 15 secondes en immergeant simplement le pistolet dans l’eau.

Le pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse dispose de trois modes de prise de vue différents : tir unique, rafale et tir multiple et a une portée comprise entre 7 et 9 mètres, ce qui vous permettra d’atteindre votre cible à une certaine distance.

Au niveau autonomie, le pistolet à eau Xiaomi est équipé d’une batterie interne de 1 800 mAh qui vous permettra de prendre jusqu’à 2 000 clichés sur une seule charge. Cette batterie se recharge via un port USB-C qui prend en charge une charge rapide de 10W, quelque chose de vraiment intéressant pour un appareil de ce type.

Le pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse est désormais disponible en prévente via la boutique en ligne GizTop au prix de 199 $, environ 190 euros actuellement et les premières unités seront expédiées fin juin.

