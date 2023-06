Google Lens peut désormais détecter les maladies de votre peau à l’aide de la caméra mobile

La nouveauté de Google Lens vous permet de déterminer si vous devez ou non vous inquiéter de cette taupe étrange.

Le nouveau Google Lens vous permet de vérifier si vous devez vous inquiéter de ce grain de beauté ou si vous avez une sorte de problème de peau

Google Lens, l’outil de recherche et de reconnaissance visuelle de Google, est sur le point de devenir beaucoup plus utile grâce à plusieurs nouveautés annoncées récemment par la société. Parmi eux, il est possible d’en trouver un très intéressant qui vous permettra de prendre soin de la santé de votre peau, en vous donnant la possibilité d’obtenir plus d’informations sur les affections ou maladies dont vous pourriez souffrir.

La fonctionnalité a récemment été ajoutée à Google Lens et, selon Google, elle vise à aider les utilisateurs à découvrir plus d’informations sur des conditions visiblement similaires. Voyons voir comment ça fonctionne.

Inquiet de cette taupe bizarre? Google peut vous aider à savoir si c’est dangereux

Dans l’annonce, la société indique que, puisqu’il peut être difficile de découvrir un étrange grain de beauté ou une éruption cutanée avec des mots seuls, Lens propose désormais une nouvelle façon de rechercher des affections cutanées.

À l’aide de la caméra mobile, l’outil est capable de détecter si une condition ou une maladie de la peau est visuellement similaire à la photographie que nous avons partagée via Lens. Ainsi, il montrera des coïncidences et des similitudes qui peuvent vous guider pour savoir de quoi il s’agit vraiment.

Selon Google, l’outil fonctionne à la fois avec les problèmes de peau et avec d’autres parties du corps, comme « une bosse sur une lèvre, une ligne dans les ongles ou la perte de cheveux sur la tête ». Sans surprise, Google recommande de ne pas considérer les suggestions de Lens comme des vérités absolues et suggère de consulter des experts médicaux en cas de doute.

La nouvelle fonctionnalité est déjà disponible dans Google Lens, et avec elle vient d’autres fonctionnalités, y compris la possibilité d’obtenir une aide étape par étape pour résoudre des problèmes mathématiques, une recherche visuelle améliorée avec l’aide de Google Bard, ou la possibilité de trouver des restaurants à proximité qui servir des aliments similaires à ce que nous avons capturé avec la caméra mobile.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :