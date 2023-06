4 écouteurs pas chers qui valent le coup : qualité sonore et grande autonomie pour peu d’argent

Si vous cherchez un nouveau casque et que vous ne voulez pas dépenser trop d’argent, voici quatre options à considérer.

Les Mibro AC1 sont de bons écouteurs que vous pouvez acheter pour un peu plus de 40 euros

À ce stade, quiconque n’a pas d’écouteurs totalement sans fil, c’est parce qu’il ne le veut pas. Les avancées dans ce secteur du marché permettent aujourd’hui de profiter d’une excellente expérience sonore à un prix abordable, et des options comme celles que nous allons vous proposer aujourd’hui sont excellentes pour entrer dans le monde de l’audio sans fil.

Grâce aux offres AliExpress, vous pouvez désormais obtenir de bons écouteurs sans fil pour peu d’argent. Nous allons vous montrer quatre options de la marque Mibro qui en valent vraiment la peine et que, pour un temps limité, vous pourrez obtenir avec d’importantes remises, dans certains cas de plus de 50 %.

Mibro a les écouteurs totalement sans fil bon marché que vous recherchiez

Dans le catalogue de la marque, vous pourrez trouver plusieurs modèles. Les Mibro Earbuds AC1 sont des écouteurs totalement sans fil qui se distinguent par leur système hybride d’annulation active du bruit, qui peut supprimer les sons jusqu’à 42 dB pour vous isoler de l’extérieur et vous permettre de profiter de votre musique préférée.

Ils ont un format léger et compact et sont fabriqués avec une finition mate lisse, ce qui améliore le confort lors du port. De plus, grâce à la certification IPX4, vous pouvez les porter sous la pluie ou en faisant du sport sans craindre que l’eau ou la transpiration ne les abîme.

Grâce à la connectivité Bluetooth 5.2, le Mibro AC1 a une portée plus longue, une connexion plus stable et consomme moins d’énergie. En fait, c’est l’un de ses points forts, puisque l’autonomie du casque atteint 30 heures au total grâce au boîtier de charge intégré. Et avec seulement 10 minutes de charge, il sera possible de profiter jusqu’à deux heures de lecture.

Si vous les voulez, vous pouvez profiter des offres AliExpress pour les obtenir à 50% de réduction. Ils sont à vous pour un peu plus de 40 euros.

Achetez le Mibro AC1 sur AliExpress

Et si ce que vous recherchez, ce sont les écouteurs parfaits pour faire du sport, les Mibro O1 ont un format « open-ear » qui permet aux écouteurs de rester attachés à tout moment, tout en étant extrêmement confortables grâce à leur finition douce et lisse. poids.

Bien qu’il soit axé sur l’activité physique, le Mibro O1 n’oublie pas la qualité sonore et comprend un haut-parleur de 15,4 millimètres de diamètre avec une membrane en titane qui produit un son de niveau professionnel. De plus, ils incluent la suppression du bruit dans les appels et la connectivité Bluetooth 5.3.

Ce modèle bénéficie d’une remise de 41% sur son prix d’origine, et vous pouvez l’acheter dans les soldes AliExpress pour seulement 51 euros.

Acheter le Mibro O1 sur AliExpress

Une autre excellente option que vous pouvez trouver dans le catalogue Mibro sont les Mibro Earbuds2, des écouteurs abordables au design semi-transparent qui intègrent également Bluetooth 5.3 compatible avec un système d’appairage rapide, une excellente qualité sonore et une très longue autonomie qui atteint 25 heures au total .

Ces écouteurs sont parmi les plus légers du marché, ne pesant que 3,4 grammes par écouteur, et intègrent un format intra-auriculaire très similaire aux AirPod d’Apple. Cependant, son prix est bien inférieur : ils peuvent être à vous pour un peu plus de 20 euros si vous vous dépêchez et profitez des soldes d’été d’AliExpress.

Achetez des écouteurs Mibro 2 sur AliExpress

Nous terminons avec l’un des modèles les plus intéressants de tout le catalogue Mibro. Les Earbuds3 se distinguent par la présence d’un écran dans leur boîtier qui permet de vérifier le niveau de batterie restant de chacun des deux écouteurs, ainsi que le boîtier de charge lui-même.

La suppression du bruit dans les appels, la protection IPX4 contre l’eau, le Bluetooth 5.3 ou la membrane en graphène qui offre une qualité sonore supérieure ne manquent pas.

Si vous vous dépêchez et profitez des soldes d’été, vous pouvez vous procurer ces superbes écouteurs totalement sans fil avec une remise de 53 %, ce qui les laisse à seulement 21,82 euros.

Achetez des écouteurs Mibro3 sur AliExpress

