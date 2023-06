Jeux PlayStation 5 sur votre mobile : Sony rendra cela possible grâce au streaming cloud

Bien que cette fonctionnalité devrait éventuellement atteindre les appareils mobiles et autres, au moment de sa sortie, elle ne sera disponible que pour PlayStation 5 pour les abonnés PS Plus Premium.

Sony annonce qu’il apportera bientôt la possibilité de jouer à ses jeux via le cloud sur PS5

S’il est vrai que le jeu dans le cloud est encore un peu vert, il existe des alternatives qui ont un engagement ferme et qui grandissent avec le temps, il suffit de regarder Xbox avec son xCloud et Nvidia avec son GeForce Now. En revanche, malgré quelques tentatives un peu plus timides et moins abouties que celle de ses adversaires, pour les appeler ainsi, Sony est longtemps resté dans l’ombre, bien qu’on ne puisse pas dire qu’ils n’aient pas travaillé sur cette technologie. .

En fait, bien au contraire, depuis PlayStation, ils ont travaillé dur sur le cloud gaming, au-delà de certains titres PS Plus (étant ces PS3 et PS4, certains d’entre eux peuvent également être lus sur un PC Windows) qui peuvent être lus dans le cloud, et hier, ils ont annoncé que leur pari ferait un pas en avant. Plus précisément, ils ont confirmé que les titres PS5 seront bientôt disponibles grâce à la technologie susmentionnée.

Très bientôt, vous pourrez jouer à des jeux PS5 depuis votre mobile, grâce au cloud gaming

Le catalogue JUIN de #PlayStationPlus Extra et Premium brûlent ????

????Far Cry 6

????TMNT : La vengeance de Shredder

⚔️Rogue Legacy 2

????Cryptage

Entrez et découvrez les nouveaux détails de streaming du jeu PS5 sur le cloud pour les membres Premium ????https://t.co/n28oEhSPwc pic.twitter.com/ZvA5rVs1gL – PlayStation Plus France (@PSPlusES) 14 juin 2023

Pas plus tard qu’hier, comme nous l’avons dit, Sony a fait l’annonce sur le blog PlayStation, profitant du fait qu’ils avaient également annoncé les titres qui arriveront sur PS Plus Extra et Premium en juin. Par conséquent, on peut dire que la société japonaise a eu une journée bien remplie. Pour en revenir à nouveau, les jeux PS5 peuvent être appréciés avec le cloud gaming via PS Plus Premium, bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise pour sa mise en œuvre dans le service, bien qu’ils testent actuellement la fonction, qui dure déjà depuis une année dans le format que nous connaissons aujourd’hui.

Parmi l’ensemble du catalogue PlayStation 5 dont nous pouvons profiter à partir de la technologie susmentionnée, nous aurons la possibilité de jouer aux titres inclus dans PS Plus, aux différents tests de jeux et autres jeux numériques que chacun des utilisateurs a sur leur console de génération actuelle. . De même, il convient de mentionner que la société japonaise ne prévoit pas d’apporter cette fonctionnalité attendue en dehors de sa propre PlayStation 5, même s’il faut s’attendre à ce que cela finisse par atteindre nos mobiles une fois que tout fonctionnera correctement. Bien sûr, il semble que l’objectif principal soit de fonctionner correctement sur l’appareil portable récemment annoncé, Project Q, qui est une console conçue pour jouer les titres de la plateforme à distance grâce au cloud.

« Nous testons actuellement le streaming cloud pour les jeux PS5 pris en charge, cela inclut les titres PS5 du catalogue de jeux PlayStation Plus et les tests de jeux, ainsi que les titres PS5 numériques pris en charge appartenant aux joueurs. Lorsque cette fonctionnalité sera lancée, le streaming de jeux Cloud pour les titres PS5 pris en charge sera être disponible pour une utilisation directement sur votre console PS5. Cela indique qu’en tant que membre Premium, il vous sera plus facile d’accéder à vos jeux préférés sans les télécharger au préalable sur votre console PS5. Notre objectif est d’ajouter cela comme un avantage supplémentaire à PlayStation Plus Premium dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer la valeur de PlayStation Plus. »



