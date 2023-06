Bonne nouvelle : si vous avez un Redmi 10 en votre possession, vous pourrez enfin le mettre à jour vers la dernière version de MIUI 14 en Europe

C’est un non-stop. Après la récente mise à jour des Redmi Note 11S 5G et POCO M4 Pro 5G, Xiaomi vient de sortir la dernière version de MIUI 14 basée sur Android 13 pour ses Redmi 10 et Redmi 10 2022, deux appareils qui partagent des spécifications techniques et vont enfin pouvoir profiter des avantages offerts par ce merveilleux logiciel.

Bien sûr, nous devons tenir compte du fait que pour l’instant ces mises à jour ne peuvent être appréciées que par les utilisateurs enregistrés dans le programme Xiaomi Mi Pilot, donc le reste des gens devra attendre quelques jours jusqu’à ce qu’ils puissent recevoir cette version via OTA et installer sur leur équipement sans aucun problème.

Le Redmi 10 reçoit sa dose de MIUI 14 pour profiter pleinement de ses capacités

En l’occurrence, les Redmi 10 et Redmi 10 2022 viennent de recevoir MIUI 14 dans leur ROM européenne sous la version V14.0.3.0.TKUEUXM, un logiciel qui est actuellement en période de test mais qui va bientôt recommencer à se déployer complètement. manière stable afin que tous les utilisateurs qui possèdent ces équipements puissent en profiter.

De plus, le plus intéressant est que les deux modèles pourront tirer le meilleur parti des capacités fournies par le processeur MediaTek Helio G88 au niveau des performances brutes et de la fluidité. En fait, la note de cette mise à jour indique que le décalage du système a été considérablement réduit en plus du fait que sa stabilité a été améliorée, deux aspects clés dans les périphériques d’entrée.

Par conséquent, il ne nous reste plus qu’à attendre que Xiaomi décide de déployer cette ROM de manière stable pour tout le monde, ce qui ne devrait pas tarder à venir car historiquement, ces types de mises à jour ont tendance à être assez rapides une fois que tout fonctionne comme ça devrait.

source | MIUI

