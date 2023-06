Une rumeur pointe l’arrivée du Samsung Galaxy S23 FE en fin d’année

Une nouvelle fuite et une nouvelle tournure des événements suggèrent que le Samsung Galaxy S23 FE arrivera enfin, et probablement d’ici la fin de l’année sur certains marchés, au moins.

Le Samsung Galaxy S23 FE pourrait arriver en fin d’année.

Les rumeurs sur le Samsung Galaxy S23 FE continuent. Après avoir semblé qu’il n’atteindrait peut-être pas le marché et qu’il aurait perdu l’une des meilleures fonctionnalités du Galaxy S23 en cours de route, il semble qu’en Corée, ils aient décidé de reprendre le volant et de modifier à nouveau le script. Et, encore une fois, tout le monde n’y comprend rien.

Apparemment, selon les rapports de SAMMobile, non seulement il y aura Samsung Galaxy S23 FE, mais il viendra avec une surprise selon les informations publiées. Et pas seulement cela, mais il y a aussi deux dates de sortie possibles à l’horizon.

Un retour aux processeurs Exynos

La surprise, comme vous l’avez peut-être deviné d’après le titre de cette section, va de pair avec l’inclusion du chipset Exynos 2200. Les Coréens ont choisi de ne pas inclure l’un des processeurs Snapdragon 8 Gen 2 que les frères aînés de cette version contenir. Des processeurs qui, en revanche, contribuent beaucoup à l’efficacité énergétique ; Je l’ai déjà précisé dans mon analyse du Samsung Galaxy Z Fold 4 même s’il s’agit d’un processeur de la génération précédente.

En ce qui concerne le reste des spécifications, d’après la source, ils citent que l’une des améliorations les plus attrayantes pourrait être le capteur arrière principal de 50 MP, que les modèles de base du Samsung Galaxy S23 ont également reçu.

Quant au stockage interne, il y aura deux variantes : 128 et 256 Go. La prise suppose qu’il y aura deux options de RAM, avec 6 et 8 Go au choix, bien que 6 Go sur la génération actuelle puissent être insuffisants. Le terminal aura la même batterie de 4 500 mAh que ses prédécesseurs, avec prise en charge d’une charge rapide de 25 W.

Et en ce qui concerne la date de sortie, il semble y en avoir deux différentes : une pour le dernier trimestre 2023 (uniquement sur certains marchés) et le premier trimestre 2024 pour le reste du monde.

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

