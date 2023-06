Google Maps est mis à jour avec 3 nouvelles intéressantes

Google Maps est mis à jour avec une série d’améliorations qui vous permettront de profiter au maximum de vos voyages d’été.

L’application Google Maps sur un mobile Android

Lorsque l’été arrive, Google met généralement à jour ses cartes et son application de navigation, Google Maps, avec une série d’améliorations qui visent à nous aider à organiser nos voyages d’été et cette année, elle a été avancée, car en 2022, elle n’a pas présenté les nouvelles cartes jusqu’au mois de juillet.

Ainsi, la société Mountain View vient d’annoncer via le blog officiel de Google en France l’arrivée de trois nouvelles fonctions vraiment intéressantes pour Google Maps, que nous détaillerons ci-dessous.

Immersive View atteint plus de villes et de points de repère, les « directions visibles » font leurs débuts et l’application de bureau est mise à jour avec la fonctionnalité « Récente »

Il y a quelques mois, l’Immersive View a commencé à arriver sur Google Maps, une fonction révolutionnaire développée avec l’IA qui permet de survoler des villes et des bâtiments grâce à une nouvelle interface qui est un mélange entre la vue satellite et le « Street View ».

Eh bien, Google vient de confirmer que l’Immersive View commencera à être disponible dans quatre nouvelles villes : Amsterdam, Dublin, Florence et Venise et qu’elle vous permettra de visiter virtuellement plus de 500 monuments emblématiques du monde entier, dont certains de notre pays comme la Mosquée-Cathédrale de Cordoue, la Plaza de España à Madrid, le Musée National du Prado, la Sagrada Familia ou le Palau de la Musica Catalana.

De cette façon, grâce à la vue immersive, vous pourrez planifier à l’avance une visite à Madrid ou à Barcelone, car, en plus, cette vue a une fonction appelée « Heure et météo » grâce à laquelle vous pouvez consulter la météo et la afflux de public à différents moments de la journée dans les zones et bâtiments les plus emblématiques de la ville.

Mais ce n’est pas tout, car pour compléter l’Immersive View, Google a ajouté à Maps les soi-disant « directions visibles », une fonctionnalité qui vous permet de suivre un itinéraire que vous avez marqué dans l’application depuis l’écran de verrouillage de votre smartphone ou de l’aperçu de celui-ci.

Pour activer cette option, il vous suffit de sélectionner le lieu que vous souhaitez visiter et d’appuyer sur le bouton Itinéraire qui apparaît dans la barre supérieure de la fenêtre contextuelle de Google Maps.

Le géant américain a commencé à afficher ces « indications visibles » pour les itinéraires à pied, à vélo et en voiture dans les applications Android et iOS.

Finalmente, Google también ha mejorado la aplicación de escritorio de Google Maps con « Recientes », una función que te permitirá planificar mejor los lugares que quieres visitar en una ciudad, ya que se encargará de organizarlos automáticamente en una práctica lista situada en un lateral de l’écran.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Google Maps enregistrera les lieux que vous marquez comme remarquables, de sorte que si vous sélectionnez trois destinations ou plus et cliquez sur le bouton « Indications », l’application créera pour vous un itinéraire personnalisé avec tous les arrêts et les enregistreront dans « Récent ».

