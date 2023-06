Cette smartwatch Pro, avec un panneau Amoled et une autonomie de 12 jours, fait baisser son prix

C’est l’une des montres connectées les plus appréciées du moment.

136 euros pour l’une des meilleures montres connectées de l’année, riez une fois pour toutes de l’Apple Watch.

Si vous recherchez une montre intelligente avec une qualité de construction élevée, de multiples capteurs, un grand écran et une autonomie extraordinaire, vous êtes au bon endroit. Aujourd’hui l’Amazfit GTR 3 Pro est tombée à 199,90 136 euros sur Amazon. Toute cette baisse est due à un coupon de réduction disponible uniquement dans l’unité noire.

Le prix est assez bon, comme nous l’avons vu sur le site officiel d’Amazfit pour 174,90 euros aujourd’hui. Bien qu’il soit vrai qu’ici, vous pouvez choisir la couleur et les finitions, et dans l’offre Amazon, ce n’est que l’un d’entre eux. Préparez-vous à profiter de l’une des meilleures montres connectées du marché en 2023.

Amazfit GTR 3 Pro

Achetez une bonne montre connectée avec GPS et écran Super Amoled

Parmi les meilleures montres intelligentes de Xiaomi et Amazfit se trouve cette version Pro de l’une des plus réussies de l’année dernière. Avec une construction en alliage d’aluminium de qualité supérieure, vous aurez une montre au design élégant et que vous pourrez porter en toute occasion, que vous alliez à une fête, que vous vous promeniez ou que vous la portiez au travail quotidien. Il est très résistant, vous pouvez même l’utiliser dans les sports nautiques sans craindre de l’abîmer.

Afin de profiter de toutes les fonctions de cette montre, nous avons besoin d’un grand écran. Dans ce cas, il monte un panneau Amoled rond de 1,45″ qui occupe 70,6 % de l’avant et qui a une luminosité maximale jusqu’à 1000 nits et une résolution couleur complète qui donne 331 DPI. C’est l’un des écrans la plus grande zone de ​​l’appareil occupe le marché actuel.

Vous pourrez personnaliser à la fois l’écran, avec ses plus de 150 sphères libres, dont 15 animées avec 23 modules modifiables. Vous aurez également la possibilité de changer de bracelet, en utilisant toujours un bracelet de 22 mm de large. Il existe des centaines de types de matériaux différents pris en charge dans de nombreux stores en ligne. Il monte une couronne en métal pour un mouvement fluide et fluide.

La batterie de cet Amazfit GTR 3 Pro est capable de durer jusqu’à 12 jours d’utilisation normale, en utilisant tous les capteurs et fonctions de manière sporadique. Vous pourrez avoir une autonomie allant jusqu’à 30 jours en utilisation basique, 6 jours en utilisation intense et 35 heures complètes en utilisation continue du GPS. Rappelons que l’Apple Watch la plus aboutie a une autonomie d’environ 18 heures.

Au niveau du capteur, il est spécialement conçu pour nous donner la plus grande quantité de données possible. Nous avons un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur d’oxygène dans le sang, un compteur de pas, un compteur de qualité du sommeil toutes les nuits, surveillons votre stress, vous proposons des exercices de relaxation et de respiration, et pouvons également nous donner des données de positionnement exactes et la distance parcourue grâce à la puce GPS intégrée.

Amazfit GTR 3 Pro

Et, comme si cela ne suffisait pas, nous avons Alexa comme assistante virtuelle à la tête, à laquelle nous pouvons demander des chansons musicales, démarrer une séance d’entraînement, nous rappeler à une certaine heure et date ou nous faire une liste de courses si demandé . besoin.

