Windows 11 Preview Build 23481 améliore l’expérience Windows Ink, l’Explorateur de fichiers, etc.

Microsoft vient de publier une nouvelle version de Windows 11 Insider Preview pour le canal des développeurs, étiquetée avec le numéro de version 23481. Les dernières versions bêta des développeurs sortent un jour après la publication du patch du mardi de ce mois-ci. Microsoft propose la nouvelle version de Windows aux initiés avec une meilleure expérience Windows Ink, des changements d’options de dossier dans l’Explorateur de fichiers, un nouveau widget Focus Session, et plus encore.

Microsoft envoie la nouvelle version au canal développeur avec le numéro de version Windows 11 Insider Preview Build 23481.1000 (rs_prerelease). Si vous êtes un testeur, vous avez peut-être déjà reçu la nouvelle mise à jour. Comme il s’agit d’une mise à niveau incrémentielle, vous pouvez l’installer rapidement sur votre PC Windows 11.

Windows Ink devient encore plus puissant avec la mise à jour d’aujourd’hui, les utilisateurs avec un stylet/stylo ou de l’encre peuvent facilement écrire à la main partout où ils peuvent taper sur leur appareil Windows, comme une zone de recherche dans les paramètres et d’autres endroits. De plus, Microsoft a amélioré la précision de la technologie de reconnaissance de l’écriture manuscrite. Les nouvelles améliorations sont limitées à l’anglais (États-Unis) uniquement et seront étendues à d’autres langues à l’avenir.

Le prochain changement notable à venir avec la mise à jour d’aujourd’hui est la suppression des anciennes options de dossier dans l’Explorateur de fichiers, la liste comprend les modifications suivantes :

Masquer le conflit de fusion de dossiers.

Toujours afficher des icônes, jamais des vignettes.

Afficher l’icône du fichier sur les vignettes.

Afficher les informations sur le type de fichier dans les conseils de dossier.

Masquez les fichiers du système d’exploitation protégés.

Afficher les lettres de lecteur.

Afficher la description contextuelle des éléments de dossier et de bureau.

Affichez les fichiers NTFS cryptés ou compressés en couleur.

Utilisez l’assistant de partage.

Microsoft pousse la nouvelle version d’aperçu de l’initié de Windows 11 avec le nouveau widget Focus Session, le mode jamais combiné pour la barre des tâches qui vous permet de voir chaque fenêtre de vos applications, le chat obtient un nouveau nom – Microsoft Teams, les utilisateurs peuvent arracher et fusionner des onglets dans Explorateur de fichiers, nouvelles expériences de création de texte en accès vocal, et plus encore.

Jetons maintenant un coup d’œil à la liste complète des améliorations et des correctifs fournis avec la mise à jour d’aujourd’hui.

Windows 11 Insider Preview Build 23481 – Modifications et améliorations

Barre des tâches et barre d’état système Le mode Jamais combiné, qui vous permet de voir individuellement chaque fenêtre de vos applications sur la barre des tâches, et qui a commencé à être déployé avec la Build 23466, est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel.

À partir de sa version, Chat est désormais Microsoft Teams – Free. Microsoft Teams – Free est épinglé par défaut à la barre des tâches et peut être désépinglé comme les autres applications de la barre des tâches. Restez à l’écoute pour plus d’améliorations alors que nous continuons à améliorer Microsoft Teams – Free avec plus de fonctionnalités et d’améliorations.

Explorateur de fichiers La possibilité de détacher et de fusionner des onglets dans l’Explorateur de fichiers, qui a commencé à être déployée avec la Build 23471, est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel.

Accès vocal Les nouvelles expériences de création de texte dans l’accès vocal qui ont commencé à être déployées avec la Build 23466 sont désormais disponibles pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel.



Windows 11 Insider Preview Build 23481 – Correctifs

Lecteur de développement Correction d’un problème où des filtres au-delà de AV pouvaient être attachés à votre Dev Drive au redémarrage. Correction d’un problème qui pouvait entraîner une vérification de bug lors de l’utilisation de Dev Drive.

Explorateur de fichiers Correction d’un problème où les icônes du menu contextuel de l’explorateur de fichiers pouvaient être floues. Correction d’un problème où les icônes d’état de synchronisation pour les fichiers sauvegardés sur un fournisseur de stockage n’étaient pas affichées de manière fiable. Correction d’un problème d’erreurs d’authentification sur l’accueil de l’explorateur de fichiers où le bouton « Veuillez vous connecter » apparaissait mais le fait de cliquer dessus ne faisait pas apparaître la boîte de dialogue d’authentification. Mise à jour du texte « Afficher les fichiers d’Office.com » dans les options de dossier pour « Inclure les informations basées sur le compte, les fichiers récents, favoris et recommandés ». L’utilisation de CTRL + V pour coller une image dans la Galerie va maintenant coller l’image dans votre dossier d’images par défaut (le dossier par défaut peut être configuré sous Collection > Gérer la collection dans la Galerie). Si vous passez votre souris sur le bouton de détails dans l’Explorateur de fichiers, l’info-bulle ne devrait plus bloquer le bouton de fermeture de la fenêtre.

Nous avons résolu les problèmes suivants pour les initiés avec la barre d’adresse modernisée dans l’explorateur de fichiers : Correction de la direction de l’icône de recherche dans l’onglet lors d’une recherche dans l’explorateur de fichiers. Correction d’un problème où la tabulation ou Maj + tabulation à partir de la barre de commandes n’obtenait pas le focus dans le dossier actuel. Correction d’un problème où si vous définissez le focus dans la barre d’adresse (pour modifier le chemin), vous ne pourrez pas utiliser l’onglet pour en déplacer le focus. Si le chemin actuel est plus long que l’espace disponible dans la barre d’adresse, un peu d’espace a maintenant été ajouté pour que vous puissiez toujours cliquer et passer en mode édition.

Nous avons résolu les problèmes suivants pour les Insiders qui disposent de l’accueil modernisé de l’explorateur de fichiers : Correction d’un problème où le survol des dossiers dans la section Accès rapide de la page d’accueil faisait disparaître le nom et faisait glisser l’icône sur le côté si les cases à cocher étaient activées. Le glisser-déposer dans les sections Favoris ou Accès rapide devrait fonctionner à nouveau maintenant.

Rechercher dans la barre des tâches Correction d’un problème où la navigation dans le menu déroulant de recherche de la barre des tâches avec les touches fléchées du clavier ne fonctionnait pas comme prévu.



Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal de développement dans le programme de prévisualisation de Windows Insider, vous pouvez installer la nouvelle version de prévisualisation sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

Articles Liés:

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.