Android 14 Beta 3.1 corrige le problème de déverrouillage des empreintes digitales et plus

Une petite mise à jour incrémentielle d’Android 14 Beta 3 est en cours de déploiement une semaine après la sortie de la troisième version bêta. Le dernier Android 14 Beta 3.1 résout certains problèmes majeurs de la dernière version bêta. Il est disponible pour tous les appareils éligibles.

Google teste Android 14 depuis de nombreux mois maintenant et jusqu’à présent, nous avons pu voir deux versions bêta de développeur et trois versions bêta publiques. Et il reste une version bêta avant la sortie d’Android 14 stable qui pourrait sortir en août.

La mise à jour Android 14 Beta 3.1 est livrée avec le numéro de build UPB3.230519.014 qui sera le même sur tous les téléphones Pixel. Et la mise à jour incrémentielle apporte le correctif de sécurité Android de juin 2023 qui n’a pas été mis à jour dans la mise à jour bêta 3 de la semaine dernière.

Voici le changelog officiel d’Android 14 Beta 3.1 :

Correction de problèmes où Fingerprint Unlock était indisponible ou inutilisable sur certains appareils.

Correction des problèmes de compatibilité de la plate-forme qui affectaient les SDK de mappage, ce qui provoquait le blocage des applications dépendantes dans certains cas.

Donc, si vous avez effectué une mise à niveau vers la mise à jour Android 14 Beta 3 et que vous rencontrez des problèmes avec l’empreinte digitale, la dernière mise à jour devrait résoudre le problème.

La mise à jour n’est disponible que pour les utilisateurs qui ont rejoint le programme bêta. Il sera disponible sous la forme d’une mise à jour OTA (over-the-air) pour les utilisateurs bêta. Mais si vous êtes sur une version stable d’Android 13 et que vous souhaitez tester les versions bêta, vous pouvez facilement opter pour le programme bêta. Assurez-vous que votre téléphone est éligible pour Android 14, voici les modèles éligibles : Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro ou Pixel 7a.

Vous pouvez également charger manuellement la version bêta d’Android 14 sur votre téléphone Pixel, vous pouvez télécharger les versions OTA pour une installation manuelle à partir de cette page.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

