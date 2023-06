Écran Super Amoled à 120 Hz, Android 13 et 5G : ce Samsung Galaxy touche le fond

C’est l’un des mobiles 2022 les mieux valorisés par les critiques dans le milieu de gamme.

Le Galaxy A53 5G est l’un des meilleurs achats de milieu de gamme que vous puissiez faire avec un appareil photo à stabilisation optique.

Dans le milieu de gamme des téléphones Android, il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Cette gamme va d’un peu moins de 200 euros à 500 euros selon les marques et les modèles. Aujourd’hui, je veux vous montrer une offre intéressante sur l’un des smartphones Samsung Galaxy A les mieux finis qui ont été appréciés l’année dernière.

Le Samsung Galaxy A53 5G vient de tomber à 329 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas jamais atteint pour ce modèle. Voyez si c’est un bon prix que vous pouvez trouver pour 425 euros chez Miravia et 355 euros chez PcComponentes. C’est une excellente occasion de mettre la main sur un smartphone avec Android 13, un processeur Exynos et toutes sortes de spécifications à un prix avantageux.

Achetez l’un des Samsung milieu de gamme du moment

Le Galaxy A53 5G est doté d’un écran Super Amoled de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran offre une qualité visuelle époustouflante avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds, pour une expérience visuelle immersive. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous le panneau, ce qui aide en termes de sécurité et de rapidité de déverrouillage.

En ce qui concerne les performances, le Galaxy A53 5G est équipé d’un puissant processeur Exynos 1280 de 5 nm, fonctionnant à une vitesse de 2,4 GHz.Cette unité de traitement avancée assure une exécution rapide des applications et des performances globales efficaces avec ses 6 Go de RAM. Au niveau du stockage, il dispose de 128 Go internes extensibles avec des cartes microSD.

Le design du Galaxy A53 5G est élégant et fonctionnel. Avec un corps en plastique de 8,1 mm d’épaisseur, il est résistant à la poussière et à l’eau, classé IP67. Son écran est doté de la protection Gorilla Glass 5, qui aide à protéger l’écran contre les rayures et les dommages accidentels.

Quant à la batterie, le Galaxy A53 5G dispose d’une généreuse capacité de 5000 mAh, ce qui garantit une longue autonomie. De plus, il propose une charge rapide de 25W, pour pouvoir recharger le téléphone rapidement et être prêt à l’emploi en très peu de temps. Si nous regardons sa connectivité, nous pouvons profiter de la 5G, du NFC, du WiFi 5, du Bluetooth 5.1, du GPS et de la Dual SIM.

Dans la section photographique, le Galaxy A53 5G se distingue par son système de caméra arrière quadruple avec stabilisateur d’image optique. L’objectif principal de 64 MP capture des images très détaillées, tandis que le grand angle de 12 MP vous permet de capturer plus à chaque prise de vue. Il ajoute également un objectif macro pour les photos en gros plan et un mode portrait pour l’effet de flou. À l’avant, le téléphone dispose d’un appareil photo de 32 MP.

