macOS Sonoma abandonne la prise en charge des plug-ins de messagerie hérités ; interrompt la prise en charge de certaines applications

macOS Sonoma introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour Mac, notamment le mode Jeu, des widgets de bureau interactifs, des améliorations pour l’affichage et l’édition de PDF, etc. Cependant, dans le même temps, Apple abandonne également la prise en charge des plug-ins d’application Mail hérités. Bien que cela n’affecte pas la plupart des utilisateurs, certaines applications tierces ne fonctionneront plus à cause de cela.

Plugins et extensions Apple Mail

Comme l’ont noté les développeurs d’AltStore, qui s’appuie sur un plug-in d’application Mail pour se connecter à l’identifiant Apple de l’utilisateur et générer les certificats nécessaires pour signer des applications, macOS Sonoma ne prend plus en charge les plug-ins de messagerie hérités. La nouvelle a été confirmée par Apple dans les laboratoires de la WWDC 2023.

Cependant, cela n’indique pas que c’est la fin des modules complémentaires pour l’application Mail d’Apple. C’est parce qu’Apple a introduit une nouvelle façon de créer des extensions Mail avec l’API MailKit dans macOS Monterey. Donc, à partir de maintenant, ce sera le seul moyen de créer des extensions pour l’application. Mais même ainsi, il y a quelques points à garder à l’esprit.

L’API MailKit, bien qu’ayant plus de couches de sécurité, est beaucoup plus restreinte que les plug-ins hérités. En ce qui concerne AltStore, les développeurs ont déclaré sur Twitter qu’ils ont travaillé sur une nouvelle méthode d’authentification car les utilisateurs ne peuvent plus utiliser le plug-in Courrier actuel avec macOS Sonoma.

PSA : confirmé dans les laboratoires de la WWDC que les plug-ins de messagerie hérités ne sont PAS pris en charge sur macOS Sonoma. Les extensions basées sur MailKit sont la seule méthode prise en charge à l’avenir. Le plug-in de messagerie d’AltServer ne fonctionnera plus une fois que vous aurez mis à jour, mais nous travaillons sur une nouvelle méthode que nous espérons publier bientôt. — AltStore.io (@altstoreio) 14 juin 2023

Malheureusement, si vous avez une application qui s’appuie sur les plug-ins de messagerie hérités, vous devrez attendre une mise à jour avant d’installer macOS Sonoma sur votre Mac.

Comment essayer macOS Sonoma

Les développeurs peuvent désormais essayer macOS Sonoma en inscrivant leur Mac au programme pour développeurs Apple. Vous trouverez plus de détails sur la façon d’obtenir la mise à jour bêta sur le site Web des développeurs Apple. Apple indique que macOS Sonoma sera disponible pour tout le monde cet automne, tandis qu’une version bêta publique devrait être publiée d’ici juillet.

macOS Sonoma est compatible avec les Mac sortis en 2018 et plus tard.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :