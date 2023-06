26 énigmes difficiles pour adultes avec solution à envoyer sur Whatsapp

Découvrez de nouvelles façons de vous mettre au défi mentalement avec ces énigmes parfaites à envoyer sur WhatsApp.

Avec ces énigmes, vous tournerez la tête pendant des jours

WhatsApp est une application très utile qui nous rapproche des personnes que nous aimons. Nous pouvons le lui rappeler par des phrases pleines d’esprit ou de mille manières différentes. Cependant, l’une des façons d’être en contact avec les gens pendant que vous proposez un défi consiste à travers des énigmes très intéressantes qui mettront même vous qui connaissez déjà la réponse dans une impasse. Pour cette raison, nous vous apportons aujourd’hui 26 énigmes plutôt compliquées afin que vous puissiez les envoyer par WhatsApp ou les mettre dans vos notes Instagram.

5 longues énigmes avec des solutions à envoyer par WhatsApp

Les longues énigmes racontent souvent des histoires compliquées qui nous font oublier quelle est la clé de la solution. Voici quelques énigmes très intéressantes.

L’héritage et le sage

Un homme plus âgé meurt, laissant derrière lui 2 enfants. Dans son testament, il demande que les fils rivalisent avec leurs chevaux : le propriétaire du cheval le plus lent recevra l’héritage. Les 2 fils courent, mais essaient tous les deux de ralentir leurs chevaux. Enfin, ils vont voir un sage pour lui demander ce qu’ils doivent faire. Après cela, les fils courent à nouveau, cette fois à toute vitesse. Que leur a dit le sage ?

Solution : le sage leur dit d’échanger les chevaux, de sorte qu’ils auront possédé le cheval le plus lent et recevront l’héritage à parts égales.

Un classique : le renard, la poule et le blé.

Un fermier doit traverser une rivière avec un renard, un poulet et un sac de blé. La seule façon d’y parvenir est d’utiliser un petit bateau, où seul l’agriculteur peut s’emboîter avec l’un des 3 éléments à la fois. Si vous les laissez seuls, le poulet mangera le blé et le renard mangera la poule. Cependant, le renard n’essaiera pas de manger le blé, et aucun des animaux ne s’échappera s’il est laissé seul. Comment le fermier va-t-il réussir à tout transporter de l’autre côté de la rivière ?

Solution : prends le poulet et emmène-le de l’autre côté, reviens avec le bateau vide, prends le blé et ramène le poulet, emmène le renard de l’autre côté, reviens avec le bateau vide et emmène le poulet de l’autre côté.

Une énigme délicate

Vous êtes dans une pièce sombre avec une bougie, un poêle à bois et une lampe à gaz. Vous n’avez qu’une seule allumette : qu’allumez-vous en premier ?

Solution : la première chose que vous allumez est l’allumette, sans laquelle vous ne pouvez pas allumer le reste.

L’énigme des deux grand-mères

Alba a 2 grands-mères qui habitent chacune à une extrémité de la ville : sa grand-mère Lola habite au nord et Emilia habite au sud. Afin de leur rendre visite à tous les deux et de ne pas être accusée de favoritisme, elle s’accorde avec eux pour se rendre tous les dimanches à la gare à une heure aléatoire et prendre le premier train qui passe, direction nord ou sud. Au bout de quelques mois, sa grand-mère Emilia se plaint qu’il ne lui rend visite qu’un dimanche sur 5. Comment est-ce possible?

Solution : les fréquences sont plus compliquées pour voyager vers le sud que vers le nord, il a donc toujours plus de chances d’attraper un train qui va chez sa grand-mère Lola.

Le défi des six bières

Jose Juan propose un défi à son ami Ernesto : s’il est capable de boire six bières avant que son ami ne boive un shot, il devra faire ce qu’il veut. La seule condition est qu’il puisse boire un verre d’avantage et qu’aucun des deux ne puisse toucher le verre de l’autre. Comment va faire ?

Solution : lorsqu’il boira le premier verre, il le posera sur le shot de son rival pour qu’il ne puisse pas y accéder sans le toucher et il aura tout le temps du monde pour boire.

20 petites énigmes

Si on n’a pas le temps de compter, les énigmes peuvent aussi être compliquées même si elles sont courtes. Ceux-ci sont parfaits pour envoyer par WhatsApp

Qu’est-ce qui a beaucoup de cœurs et pas d’organes ? – Un jeu français.

Des dames qui sont toutes ensemble dans un corral et quand il pleut, elles pleurent toutes en même temps – Las tejas.

Qu’est-ce qui tombe et ne se casse pas ou ne se blesse pas ? – La neige.

Les gens dorment toujours moins un mois dans l’année. C’est quoi ce mois-ci ? – Février ayant moins de jours

Je grandis malgré le fait que je ne sois pas en vie. Je n’ai pas de poumons, mais pour vivre j’ai besoin d’air. L’eau, même si elle n’a pas de bouche, me tue – Le feu.

Que font six fous ensemble ? – Demi-douzaine.

Je suis entouré de poils et je suis au milieu. J’ai une ouverture que vous pouvez voir s’ouvrir et se fermer. Que je suis? – Un oeil

Si tu le vois c’est l’hiver et si tu le perds tu meurs – Le souffle.

Qu’est-ce qui n’est ni à l’intérieur ni à l’extérieur de la maison, mais qu’est-ce qui est nécessaire pour toute maison ? – Les fenêtres

Une femme a eu deux enfants qui sont nés en même temps le même jour de la même année, mais ce ne sont pas des jumeaux. Comment est-ce possible? – C’étaient vraiment des triplés ou des quadruplés.

Quelle montagne était la plus haute du monde avant de découvrir l’Everest ? – L’Everest était toujours le plus haut

Qu’est-ce qui rentre dur et ressort mou et mou ? – Un chewing-gum.

Combien y a-t-il de 9 entre 1 et 100 ? – Vingt.

Un homme pousse sa voiture. Il s’arrête dans un hôtel et sait soudain qu’il est fauché. Que s’est-il passé? – Je jouais au Monopoly

Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Je rayonne de vie et le vent est mon plus grand ennemi. Que je suis? – Une bougie

Être cassé est plus utile que ne pas casser – L’œuf

Un fermier a 40 cochons, 10 lapins et 20 chevaux. Si vous appelez les « cochons » « chevaux », combien de nouveaux chevaux aura-t-il maintenant ? – Les mêmes, ils ne vont pas se transformer car leur nom est changé.

Je suis dans tout bien que je ne sois dans rien. Que je suis? – La lettre D

David et Fabian jouent aux échecs. Ils ont joué 5 matchs, mais tous les deux en ont gagné 3. Est-ce possible ? – Bien sûr, tous les matchs n’ont pas été joués entre eux.

Il y a quelque chose qui, même s’il vous appartient, les gens l’utilisent toujours plus que vous. Qu’est que c’est? – Ton nom

