Apple a menacé de retirer Damus de l’App Store pour avoir laissé les utilisateurs s’échanger des pourboires avec Bitcoin

Damus est la première application iPhone pour le réseau social Nostr, basé sur une plate-forme décentralisée et soutenu par le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Après avoir été retiré de l’App Store chinois plus tôt cette année, Damus a été presque interdit dans le monde entier par Apple – mais cette fois pour une raison différente. C’est parce que la société n’était pas satisfaite d’une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de se renverser en utilisant Bitcoin.

Application Damus et transactions Bitcoin

Nostr fonctionne de la même manière que d’autres réseaux sociaux, comme Mastodon et Bluesky (qui sont tous inspirés d’une certaine manière par Twitter), mais avec ses propres particularités. Et Damus, une application qui permet aux utilisateurs d’accéder à Nostr via leurs appareils Apple, dispose d’une fonctionnalité appelée « Zaps », qui sont essentiellement des microtransactions basées sur Bitcoin.

Les utilisateurs peuvent se « zapper » les uns les autres pour offrir des cadeaux aux créateurs de contenu. Par exemple, les Zaps sont disponibles sur les profils des utilisateurs et également sur les publications individuelles. Mais cela change maintenant à cause d’une décision d’Apple. Mardi, Apple a contacté les développeurs de Damus pour les informer que l’application serait supprimée de l’App Store pour violation des directives de l’entreprise.

Plus précisément, Apple a souligné que le fait de permettre aux utilisateurs d’envoyer de l’argent en réponse à un contenu individuel publié sur le réseau social était considéré comme une « vente de contenu numérique ». Apple s’est également plaint du fait que « Zaps » ne reposait pas sur les achats intégrés.

Apple et les développeurs sont parvenus à un accord

Bien sûr, la nouvelle a résonné négativement sur Internet. Jack Dorsey a déclaré sur Twitter que la situation était un « malentendu par Apple sur le fonctionnement de cette fonctionnalité » et cela « Faire basculer les messages ne vend pas de contenu numérique. Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, connu pour sa bataille avec Apple, a déclaré que laisser Apple taxer Damus créerait un précédent pour Apple de « taxer les services bancaires numériques, la paie et tout le reste ».

Le PDG actuel de Twitter, Elon Musk, également connu pour ne pas être d’accord avec les directives de l’App Store, a répondu au tweet de Sweeney avec « Préoccupation majeure ».

Après les réactions négatives, Apple a de nouveau contacté les développeurs de Damus pour discuter de ce qui pourrait être fait pour que l’application reste disponible sur l’App Store. Les deux groupes sont parvenus à un accord, et Damus peut conserver les transactions Zaps mais uniquement sur les profils des utilisateurs. L’option d’envoyer des Zaps à des publications individuelles n’est plus disponible, car Apple considère toujours cela comme de la vente de contenu numérique.

L’affaire antitrust contre l’App Store

Les décisions arbitraires d’Apple en ce qui concerne l’App Store et les achats intégrés sont l’une des principales raisons pour lesquelles l’entreprise fait l’objet d’un test minutieux de la part des gouvernements du monde entier, en particulier de l’Union européenne. Selon les rumeurs, Apple travaille à autoriser le chargement latéral dans iOS.

Bien que rien de tout cela n’ait été annoncé pour la version bêta d’iOS 17, le vice-président des logiciels d’Apple, Craig Federighi, a déclaré dans une interview qu’Apple souhaitait se conformer aux décisions de l’UE.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :