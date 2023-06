Si vous avez un Xiaomi, oubliez MIUI 14.5 maintenant

Il semble qu’il n’y aura plus jamais de versions intermédiaires de MIUI, qui nous seront désormais présentées, tout comme Google le fait avec Android, juste une « mise à jour majeure » annuelle.

Pas d’amis, MIUI 14.5 n’est pas là et n’est pas attendu.

C’est la personnalisation la plus célèbre de tout le catalogue Android et probablement aussi la seule appréciée des utilisateurs, en particulier ceux de Xiaomi, qui à ce jour ont toujours attendu 6 mois environ et attendu avec impatience chaque mise à jour du firmware MIUI qui semble bouger sa stratégie en raison de la maturité du système.

En fait, c’est que Xiaomi avait l’habitude de mettre à jour sa personnalisation MIUI deux fois par an, bien que déjà en 2021 avec MIUI 13 nous ayons perdu la version intermédiaire 13.5 à laquelle il ne faut pas s’attendre maintenant avec MIUI 14, puisque cette version présentée en novembre 2022 sera la celui qui mènera directement à MIUI 15 après l’été.

Cela nous a été confirmé par les amis de Xiaomiui après avoir vérifié qu’aucune des chaînes de la communauté Mi ne parle de détails ou d’améliorations significatives pouvant être associées à une version intermédiaire de MIUI 14.5, une stratégie qui, apparemment, Xiaomi passera à celle des mises à jour annuelles.

Et c’est qu’il ne semble pas que, compte tenu de la maturité du système actuellement, des avancées vont être faites qui justifient ces versions intermédiaires, donc l’idéal est d’opter pour une version annuelle comme le font déjà Android ou iOS, par exemple.

MIUI vieillit, et avec sa maturité, il n’y a pas tellement de nouvelles fonctionnalités qui justifient les versions intermédiaires du firmware de Xiaomi, qui seront désormais mises à jour une fois par an.

Quoi qu’il en soit, ne vous inquiétez pas, car Xiaomi continuera à mettre à jour périodiquement vos terminaux avec des optimisations, des corrections et de petites améliorations, en plus d’intégrer les correctifs de sécurité que Google publie mensuellement.

Ce qui est modifié, c’est la stratégie des mises à jour majeures, la version saute, pour nous comprendre, qui sera présentée une fois par an et sûrement pour le dernier trimestre de chaque année universitaire, ajoutant toutes les améliorations et nouveautés à la fois pour leur donner un plus grand emballage et la couverture médiatique.

