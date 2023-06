AI-ming High : le pari d’un milliard de dollars de Lenovo sur l’intelligence artificielle

Lenovo vise à investir 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour faire progresser et améliorer les systèmes qui devraient adopter l’IA. De plus, 100 millions de dollars de ce financement iront au programme Lenovo AI Innovator.

Quel genre de plan Lenovo a pour ses systèmes d’IA

Lenovo a travaillé avec 45 partenaires constructeurs logiciels pour lancer 150 produits d’IA avancés. Ces outils offrent des fonctionnalités de pointe et améliorent l’écosystème de Lenovo. Un dirigeant de Lenovo a déclaré vouloir être un partenaire de confiance. C’est l’un des principaux objectifs pour lesquels Lenovo investit dans ce domaine.

Le programme Lenovo AI Innovators offre un vaste écosystème de partenaires constructeurs logiciels d’élite pour fournir des outils d’IA spécialisés, testés et faciles à déployer pour toutes les niches. Le plus important, c’est qu’ils travaillent directement avec eux. Cela leur permet d’atteindre de meilleurs résultats tout en faisant croître l’IA plus rapidement. Quand on parle d’outils d’intelligence artificielle, cette entreprise parle d’assistants virtuels, de sécurité, d’analyse prédictive, de reconnaissance vocale et de vision par ordinateur.

L’Inde est l’un des principaux marchés

L’énorme potentiel d’adoption de cette technologie en Inde a été souligné par Amit Luthra, président de Lenovo Research India. Il a déclaré que le pays numérise de nombreux domaines. L’aide de l’IA est donc ce dont ils ont besoin. Il a déclaré que cet investissement vise à simplifier et à étendre son utilisation pour les entreprises.

Lenovo souhaite activer les charges de travail d’IA dans divers scénarios, en proposant des outils conçus pour le travail à distance. L’entreprise souhaite disposer d’une large gamme d’outils d’IA pour les partenaires constructeurs de divers créneaux, tels que la vente au détail, la finance, etc. Lenovo utilisera l’IA à la pointe en Inde pour aider les entreprises à collecter des données cruciales.

Ils ont également ajouté plus de 70 éléments à sa gamme de systèmes compatibles avec l’IA. Cela inclut un tout nouveau système de serveur edge-to-cloud conçu pour gérer une variété de tâches d’IA. En conséquence, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel record de plus de 2 milliards de dollars pour le système d’IA.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine