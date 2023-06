Steam a brutalement réduit le dernier opus de la dernière trilogie Tomb Raider

Si vous n’avez pas encore Shadow of the Tomb Raider et que vous le souhaitez, vous pouvez désormais l’acheter pour PC pour 80 euros de moins que ce qu’il en coûte habituellement sur Steam.

Comme vous le savez bien, dans les différents stores de jeux vidéo numériques, il existe toujours une grande variété d’offres et de réductions de toutes sortes, ce qui s’applique aussi bien aux consoles qu’aux PC, par exemple. Évidemment, il n’y a rien de mieux qu’une bonne promotion de jeux gratuits, mais, si ce n’est pas le cas, certaines bonnes remises ne sont pas mauvaises non plus et si vous n’y croyez pas, il vous suffit de voir cette pièce de vente qu’ils ont sur Steam. En fait, sans aller trop loin et continuer sur la plateforme Valve, il convient de mentionner que l’on peut y trouver l’un des grands jeux d’aventure de ces dernières années à son prix historiquement bas en store.

Exactement, étant donné que nous l’avons déjà abandonné, ce ne sera pas une surprise si nous vous disons que cette grande vente met en vedette Shadow of the Tomb Raider, qui est le dernier volet de la plus récente trilogie mettant en vedette Lara Croft. Le titre Crystal Dynamics a un score moyen de 77 sur Metacritic, tandis que les utilisateurs l’ont évalué à tel point qu’ils l’ont laissé avec une moyenne de 7,1 sur la base de données susmentionnée. Alors, évidemment, c’est un jeu d’aventure plus que bon et il bénéficie désormais d’une remise de 89% sur son prix habituel sur Steam, où il coûte généralement environ 90 euros pratiquement.

Alors, si vous n’avez toujours pas réussi à tenter les aventures que nous propose Shadows of the Tomb Raider, profitez-en pour en profiter sur PC pour seulement 9,90 euros sur Steam. Avec cela, il convient de noter que sa remise est de 80 euros, ou ce qui revient au même, une vraie remise folle dans le store Valve. De même, il convient de mentionner qu’il n’y a pas de date limite pour la promotion, il n’y a donc rien à mentionner à ce sujet, même s’il faut s’attendre à ce qu’ils ajoutent une date dans les prochaines heures.

Au cas où vous vous poseriez la question, si vous répondez aux exigences minimales suivantes sur votre PC, vous pourrez profiter de Shadow of the Tomb Raider sur votre ordinateur. Plus précisément, la configuration minimale requise pour le jeu est un système d’exploitation Windows 7 64 bits, un processeur INTEL i3-3220 ou un processeur AMD équivalent, 8 Go de RAM, une carte graphique Nvidia GTX 660/GTX 1050 ou une AMD Radeon HD 7770 et 40 Go d’espace libre sur votre ordinateur.

Si votre ordinateur répond aux exigences minimales que propose Shadow of the Tomb Raider sur Steam, vous pouvez aller vous le procurer pour seulement 9,90 euros.

