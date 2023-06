Google a un nouvel Easter-egg divertissant : vous pouvez donc l’activer

Le nouveau mini-jeu du navigateur Google met en vedette Katamari et c’est ainsi que vous pouvez en profiter.

Le nouvel Easter-egg de Google met en vedette Katamari

Vous savez déjà que Google aime placer de temps en temps des Easter-eggs dans son moteur de recherche, certains d’entre eux ont tendance à avoir plus de succès que d’autres, pour le dire en quelque sorte. Mais mon garçon, ce qu’ils partagent tous, c’est ce moment de découverte où nous le rencontrons pour la première fois et cela nous fait sourire. Evidemment, si on parle de ça, c’est parce que le géant technologique en a lancé un nouveau qui va beaucoup plaire aux fans de jeux vidéo.

De Kotaku, ils ont été les premiers à trouver le nouvel Easter-egg de Google, qui rend hommage à la franchise de jeux vidéo japonaise classique appelée Katamari, principalement reconnue comme l’un des jeux PlayStation 2 les plus appréciés. Nous vous avons déjà averti que c’est très simple trouvez l’Easter-egg susmentionné et c’est ce que nous allons expliquer maintenant, afin que vous puissiez commencer à ouvrir votre navigateur Google.

Le nouvel easter egg de Google est dédié à Katamari : voici comment l’activer

Fondamentalement, il vous suffit de Google « Katamari » via votre ordinateur ou votre appareil mobile, et ce que vous obtiendrez serait ce qui apparaîtrait dans toute autre situation, bien qu’avec une petite différence. Maintenant, si vous regardez en haut à droite de votre écran, vous verrez une icône de la balle Katamari et si vous cliquez dessus juste au-dessus, la magie commencera. Ce qui se passe lorsque vous cliquez, c’est que vous pouvez déplacer la balle avec les touches fléchées de votre clavier ou avec la souris et faire en sorte que tout l’écran vous colle pendant que vous roulez. Au fait, depuis les mobiles, vous pouvez le déplacer avec les commandes tactiles.

Pour ceux qui connaissent moins le monde des jeux vidéo, il convient de mentionner que Katamari était populaire il y a longtemps, même s’il est vrai qu’un remastering, appelé We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, est sorti ce mois-ci. La saga nous amène à une proposition basée sur un prince qui doit être chargé de faire rouler une balle Katamari à travers des éléments aléatoires, de sorte que la balle va bientôt grossir, car au fur et à mesure que nous avançons, nous collectons des objets plus gros. carte. Quant à son histoire, bien que cela puisse parfaitement être ignoré, elle tourne autour du père du protagoniste, qui a fait exploser les étoiles, mais Katamari les a remplacées.

Évidemment, ce mini-Google Play n’a pas la même profondeur que le jeu vidéo, mais surtout si vous êtes fan de Katamari, vous passerez sûrement un bon moment à faire en sorte que ce qui apparaît sur votre écran accroche la balle pendant que vous êtes le rouler.

