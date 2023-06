Avec cette offre Steam spectaculaire, vous pouvez obtenir 6 jeux de l’une des grandes sagas Xbox

Pour être plus précis, vous avez jusqu’à demain pour mettre la main sur Halo : The Master Chief Collection à un prix dérisoire sur Steam.

S’il y a quelque chose que nous, fans de jeux vidéo, aimons vraiment, ce sont les jeux gratuits, quelle que soit la plate-forme, même s’il est vrai que sur PC, il y a généralement plus d’options et il n’est pas nécessaire de chercher bien loin, car on peut compter sur certains d’entre eux promotions dans des stores comme Epic Games Store ou Steam. Maintenant, ici, nous n’allons pas parler de jeux gratuits, mais d’une offre spectaculaire que nous pouvons trouver sur la plateforme Valve, avec laquelle nous pouvons obtenir un bon nombre de jeux à un prix totalement risible.

Avant que nous ne vous ayons déjà apporté cette grande remise de Steam, c’est maintenant au tour d’une autre qui est encore plus impressionnante, car grâce à elle, vous pouvez prendre 6 jeux qui appartiennent à l’une des grandes et des plus reconnues sagas Xbox. Bien sûr, je parle de Halo et de sa spectaculaire The Master Chief Collection, la compilation qui réunit Halo : Reach, Halo : Combat Evolved Anniversary, Halo 2 : Anniversary, Halo 3, Halo 3 : ODST et Halo 4 dans le même achat. Soit parce que vous n’avez encore joué à aucun de ces titres, soit qu’il vous en manque un, vous avez maintenant une chance presque imbattable sur PC, et c’est que vous pouvez obtenir cette collection avec une remise de 75% sur son prix habituel dans le store de Valve, soit 39,99 euros.

Par conséquent, si nous appliquons déjà cette réduction de 75% aux 39,99 euros que coûte habituellement la compilation de la saga Xbox sur Steam, vous pouvez la prendre maintenant pour 9,99 euros pour PC. Bien que payer 40 euros pour 6 jeux ne semble pas excessif, imaginez payer 10 euros pour les mêmes jeux, et parmi eux on peut en trouver un qui est considéré par de nombreux utilisateurs comme le meilleur de la série, en fait. Plus précisément, nous parlons de Halo 3, même si chacun aura un avis différent, bien sûr.

Il convient de mentionner que si vous envisagez d’obtenir Halo : The Master Chief Collection pour PC via cette offre, vous devez vous dépêcher, car cette remise est disponible jusqu’à demain 15 juin, date à laquelle cette vente se terminera. De même, si ce que vous voulez faire avec l’un de ces jeux en particulier mais pas avec tous, sachez que vous pouvez trouver 5 des 6 titres qui composent cette collection avec une remise plus qu’intéressante pour chacun d’eux.

À partir de Halo : Reach, cela peut être le vôtre pour 2,49 euros, soit le même prix pour lequel vous pouvez obtenir Halo : Combat Evolved Anniversary, Halo 2 : Anniversary et Halo 3. Pendant ce temps, Halo 3 : ODST, vous pouvez acheter à un prix de 1,24 euros. Comme vous pouvez le voir, individuellement, chacun de ces jeux ont également un prix plus qu’attractif pour ceux qui souhaitent opter pour ce mode d’achat. Quoi qu’il en soit, Halo : The Master Chief Collection et ses jeux sont en vente sur Steam afin que nous puissions profiter de toutes les propositions susmentionnées qui constituent, entre autres titres, l’une des grandes sagas de l’industrie du jeu vidéo.

