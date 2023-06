Sans surprise, le FBI espionne les téléphones portables américains depuis des années

Cela a pu être connu grâce à un rapport déclassifié publié par le Bureau de la Direction nationale du renseignement.

Le FBI espionne les téléphones portables américains depuis des années, selon un rapport récent

Que des entreprises et des entités, évidemment pour la plupart technologiques (comme Google ou Meta), aient accès à nos données personnelles n’est depuis longtemps une surprise pour personne. Par conséquent, lorsqu’il y a des nouvelles connexes à ce sujet, ce n’est pas que le cri est élevé au ciel, malgré la question de savoir si cette ressource est bien sûr. Maintenant, si une agence gouvernementale acquiert ces données, les choses peuvent être plus inquiétantes.

C’est exactement de cela dont parle cette dernière actualité publiée récemment par TechCrunch, puisqu’un rapport déclassifié a révélé que les agences de renseignement et d’espionnage des États-Unis auraient acheté les données personnelles de ses citoyens. Le rapport en question a été publié par le Bureau de la Direction du renseignement national (ODNI) et on y voit que les agences achètent des informations aux Américains, qui sont disponibles dans le commerce (CAI), car elles proviennent de smartphones, de technologies de suivi Web tels que les cookies et d’autres destinations, y compris certaines plus traditionnelles telles que les archives publiques, entre autres.

Les agences de renseignement et d’espionnage américaines, telles que le FBI, achètent les données des citoyens

Évidemment, la première chose à laquelle on pense quand on dit que les agences de renseignement et d’espionnage des États-Unis achètent les données de ses citoyens, c’est le FBI, et vous faites ce qu’il faut. Les données qu’ils acquièrent habituellement comprennent des informations sur la localisation de ces personnes, leur activité de navigation sur le Web, leurs informations sur les réseaux sociaux les plus utilisés et bien plus encore. De même, il a également été mentionné que ces organisations n’achètent pas directement ces données, mais le font par l’intermédiaire d’intermédiaires de données, qu’elles appellent également des « revendeurs d’informations ».

Comme il est normal, toute cette situation a suscité beaucoup d’inquiétude parmi les citoyens américains, car, bien qu’ils assurent que la plupart de ces données restent anonymes, il est possible que certaines méthodes soient utilisées pour éliminer l’anonymat et ainsi identifier les personnes en question. D’autre part, dans un extrait du rapport déclassifié susmentionné, il est mentionné ce qui suit : « En de mauvaises mains, des informations confidentielles obtenues via CAI pourraient faciliter le chantage, le harcèlement, le harcèlement et l’embarras public. » Par conséquent, exercer un abus avec ces données n’est malheureusement pas quelque chose qu’ils excluent. Par ailleurs, ils mentionnent également que toutes ces informations peuvent avoir certaines implications pour les libertés civiles.

« CAI peut révéler, par exemple, les mouvements et associations détaillés d’individus et de groupes, révélant des activités politiques, religieuses, de voyage et de parole. CAI pourrait être utilisé, par exemple, pour identifier toutes les personnes qui ont assisté à une manifestation ou à une manifestation en fonction de votre l’emplacement du smartphone ou les journaux de suivi des publicités », disent-ils.

