Le nouveau Redmi Note 12S est un smartphone bon marché avec un appareil photo de 108 mégapixels et une grande batterie

Xiaomi a lancé un nouvel opus de sa série Redmi Note 12 : il s’agit du nouveau Redmi Note 12S, avec un appareil photo de 108 mégapixels et une batterie de grande capacité.

Le Xiaomi Redmi Note 12S est le nouveau membre de la populaire série Redmi Note 12

Toujours avec la gueule de bois de l’arrivée en France du Xiaomi 13 Ultra sur le marché français, la société pékinoise en a profité pour officialiser le débarquement de son nouveau modèle destiné au milieu de gamme, un nouveau membre du populaire Redmi Note 12 famille, qui dans Cette fois, il se concentre sur la conquête du segment le plus abordable.

Le nouveau Redmi Note 12S est une variante quelque peu différente du Redmi Note 12 que nous avons pu tester récemment. Il possède des fonctionnalités supérieures, parmi lesquelles on peut trouver un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz ou un appareil photo principal de 108 mégapixels, entre autres spécifications intéressantes que nous passerons en revue ci-dessous.

Redmi Note 12S, toutes les infos

Redmi Note 12S Caractéristiques Dimensions 159,87 x 73,87,9 x 8,09 mm

176 grammes Filtrer Écran à points AMOLED de 6,43 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité maximale 1000 nits Processeur MediaTek Helio G96 RAM 6/8 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 14 basé sur Android 13 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

108 MP f/1.9 principal

8 MP f/2.2 ultra grand angle, angle de vision de 118°

Macro 2MP f/2.4

frontale

16MP f/2.4 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 33W (chargeur 33W inclus dans la boîte) Autres 4G

USB Type-C

Double SIM + microSD

Double Wi-Fi

Bluetooth 5.0

nfc

émetteur infrarouge

Lecteur d’empreintes digitales latéral

double haut-parleur stéréo

Prise casque 3,5 mm

Le design du Redmi Note 12S n’est pas très différent des autres modèles de la famille Redmi Note 12S. On retrouve un corps en plastique avec des côtés droits et un dos légèrement incurvé aux extrémités. À l’arrière, le module caméra est le grand protagoniste, avec un format rectangulaire et fini en noir.

Il cache un système de caméra dirigé par un capteur principal de résolution de 108 mégapixels, avec un système de regroupement de pixels 9 en 1 grâce à la technique de pixel binning. Il est accompagné d’un appareil photo secondaire avec un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro complémentaire de 2 mégapixels.

Son écran mesure 6,43 pouces de diagonale, et est donc plus petit que celui de la plupart des modèles qui composaient jusqu’à présent la série Redmi Note 12. Malgré cela, il conserve la technologie AMOLED et la résolution Full HD+. Son taux de rafraîchissement devient 90 hertz.

Il dispose d’un processeur MediaTek Helio G96, avec un processeur octa-core jusqu’à 2,05 GHz et un GPU ARM Mali-G57 MC2. Le tout épaulé par 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage interne et une grosse batterie de 5000 mAh. La charge rapide peut atteindre une puissance maximale de 33 W, et le chargeur est inclus dans la boîte à côté du téléphone.

Android 13 est la version du système d’exploitation qui s’exécute à l’intérieur, personnalisée, oui, par MIUI 14. Parmi d’autres ajouts intéressants, il faut souligner l’inclusion de deux haut-parleurs stéréo, d’un port casque de 3,5 millimètres, d’un côté lecteur d’empreintes digitales, infrarouge et prise en charge de microSD.

Prix ​​du Redmi Note 12S en France et où l’acheter

Le nouveau Xiaomi est disponible exclusivement sur Amazon à partir du jour de sa présentation, le 14 juin. Son prix est de 299 euros dans sa version 6 + 128 Go, et de 329 euros dans sa version 8 + 256 Go.

Redmi Note 12S

De plus, comme d’habitude, Xiaomi a lancé une promotion early bird qui vous permet d’obtenir l’appareil à prix réduit. Le Redmi Note 12S peut être acheté entre le 14 et le 28 juin pour respectivement 269 et 289 euros.

