Si vous aimez Resident Evil, ne manquez pas cette offre Steam : obtenez ce jeu pour moins d’un euro

Concrètement, vous pouvez prendre Resident Evil Revelations 2, l’un des spin-offs de la saga Capcom, avec une remise sur Steam de 87%.

Quiconque a l’habitude de jouer à des jeux vidéo sur PC connaît Steam, la plateforme de vente de jeux de Valve, et ce n’est pas pour moins si l’on tient compte du fait qu’il existe des jeux gratuits, les plus grandes et les plus récentes versions et, en plus, de multiples offres. En fait, vous pouvez trouver des remises assez importantes, telles que Cyberpunk 2077, qui offre une remise de 50 % ; ou GTA V à 63%, et c’est juste pour mentionner deux titres que vous pouvez trouver en vente en ce moment.

Maintenant, dans cet article, nous ne parlons d’aucun de ces deux jeux, mais de l’un des volets d’une saga emblématique des jeux d’action et d’aventure d’horreur, et du monde des jeux vidéo en général. Nous parlons de l’un des spin-offs bien connus de la franchise Resident Evil. Plus précisément, Resident Evil Revelations 2, la suite de Revelations, comme vous l’avez peut-être imaginé. Le titre Capcom est avec une offre spectaculaire sur Steam, abaissant même son prix habituel en store à 87%, mais si vous voulez l’obtenir avec cette succulente remise, vous allez devoir vous dépêcher.

Resident Evil Revelations 2 a déjà quelques années, il se peut donc que, s’il vous intéresse, vous ayez déjà tout fait pour obtenir le jeu et que vous l’ayez sûrement déjà. Maintenant, si vous ne l’avez pas dans votre bibliothèque de jeux, cette opportunité que Steam vous offre est parfaite, puisque pour 0,77 euros vous pouvez l’obtenir. Il ne fera pas partie du catalogue de jeux gratuits de la plateforme, mais on pourrait dire presque. Il est à noter que son prix habituel en store est de 5,99 euros, ce qui n’est pas franchement cher, mais avec la remise dont on vous parle, tout semble beaucoup plus cher en comparaison.

A tout cela il faut ajouter que cette offre Steam a une date d’expiration, puisqu’il reste jusqu’au 20 juin pour se procurer ce Resident Evil Revelations 2 pour 0,77 euros pour PC. Il vous reste encore de la place pour l’acquérir, mais n’oubliez pas de vous dépêcher si vous le souhaitez. Ce spin-off épisodique de la franchise Capcom se déroule entre les événements de Resident Evil 5 et 6, et met en vedette Claire Redfield et Moira Burton, qui est la fille de Barry Burton. Les deux protagonistes se retrouvent enfermés sur une île dont ils vont découvrir les secrets.

Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que vous pouvez prendre Resident Evil Revelations 2 qui est en vente sur Steam et au prix de 0,77 euros, ce qui rend votre achat plus que saisissant.

