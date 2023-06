Mettez à jour votre Google Pixel au plus vite : la nouvelle version corrige ces 30 bugs

Le Feature Drop de juin est arrivé sur Pixels avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et encore plus de corrections de bugs.

Le Google Pixel 7 est l’un des appareils recevant la dernière mise à jour Pixel Feature Drop publiée par Google

Bien qu’elle soit arrivée un peu plus tard que prévu, Google a finalement publié la mise à jour des fonctionnalités de juin destinée au Google Pixel. Il s’agit de la mise à jour qui introduit le correctif de sécurité de juin 2023 sur les appareils de la série Pixel, et qui inclut également une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs.

En fait, ce mois de juin a été l’une des mises à jour les plus chargées d’améliorations dont on se souvienne, avec une trentaine de corrections qui arrivent pour résoudre les problèmes présents dans l’édition précédente. Passons en revue tous.

Toutes les améliorations apportées au Pixel avec la mise à jour de juin

Le « Feature Drop » de juin présente un certain nombre de fonctionnalités intéressantes, notamment des améliorations du système de sécurité routière Pixel, la prise en charge des vidéos macro sur le Google Pixel 7 Pro, la possibilité de prendre des selfies sans toucher votre téléphone en activant la minuterie en levant la paume. à l’appareil photo, aux fonds d’écran cinématographiques ou emoji, et plus encore.

Mais, en plus de cela, Google s’est également concentré sur l’amélioration du fonctionnement du système grâce à différentes améliorations. Ce sont les suivants :_

l’audio

Correction d’un problème qui provoquait parfois un écho ou un retour sonore lors de l’utilisation d’écouteurs filaires*[1]

Correction d’un problème qui provoquait parfois la suppression de certaines voix lors d’appels VOIP effectués avec certaines applications*[2]

Correction d’un problème qui empêchait parfois le transfert audio des appels entre le téléphone et les appareils couplés

Batterie en charge

Améliorations générales de la charge, de l’utilisation de la batterie ou des performances thermiques dans certaines conditions

Améliorations de l’utilisation de la batterie lors de l’utilisation de la caméra frontale dans certaines applications ou conditions*[2]

Bluetooth

Améliorations générales de la stabilité et des performances Bluetooth dans certaines conditions

Améliorations de la stabilité de la connexion avec certains casques ou accessoires Bluetooth LE

Caméra

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la caméra dans certaines conditions

affichage et graphisme

Correction d’un problème où le niveau de luminosité de l’écran s’ajustait lors du changement de profil utilisateur

Structure

Améliorations pour la synchronisation du compte de profil professionnel ou la connexion entre certaines applications

capteurs

Correction d’un problème qui empêche parfois NFC de s’activer jusqu’au redémarrage de l’appareil

Système

Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions.

Téléphonie

Correction d’un problème qui empêchait parfois l’activation de l’eSIM sous certaines conditions*[2]

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion réseau dans certaines conditions

Interface utilisateur

Ajouter une option pour désactiver l’animation pour la saisie du code PIN sur l’écran de verrouillage

Correction d’un problème qui faisait que les titres d’application apparaissaient parfois tronqués ou coupés dans le tiroir de l’application

Correction d’un problème qui faisait apparaître certaines notifications groupées arrondies dans les coins

Correction d’un problème qui provoquait des teintes ou des ombres dans le tiroir de l’application sous certaines conditions

Correction d’un problème qui empêchait parfois l’appareil de répondre après un verrouillage et un déverrouillage rapides

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître le clavier lors de la navigation vers l’écran d’accueil

Correction d’un problème qui faisait parfois chevaucher les notifications de l’écran de verrouillage avec l’icône de verrouillage

Correction d’un problème qui provoquait parfois l’affichage d’un état de charge sur l’écran de verrouillage lorsque l’appareil n’était pas connecté à un chargeur

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître la zone de notification masquée ou vide dans l’ombre de la notification

Correction d’un problème qui provoquait parfois le chevauchement des notifications en dehors des limites de la nuance de notification

Correction d’un problème qui provoquait parfois la coupure du panneau de contrôle du volume en bas de l’écran

Correction d’un problème qui faisait parfois disparaître le fond d’écran lors de l’ouverture ou de la fermeture du volet de notification

Correction d’un problème qui empêchait parfois l’affichage du clavier lorsque la nuance de notification est développée

Correction d’un problème qui empêchait parfois l’icône du réseau mobile de s’afficher dans la barre d’état

Correction d’un problème qui empêchait parfois les boutons des paramètres rapides de répondre à la saisie tactile

Correction d’un problème qui empêchait parfois les paramètres rapides de se développer lors du balayage vers le bas

Correction d’un problème qui empêchait parfois l’intégration du compte de profil professionnel de démarrer lors de la première configuration

Correction pour améliorer la sensibilité ou la réponse tactile de l’écran de verrouillage dans certaines conditions

Wifi

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion au réseau Wi-Fi sous certaines conditions*[3]

applicabilité de l’appareil

Les correctifs sont disponibles pour tous les appareils Pixel pris en charge, sauf indication contraire ci-dessous.

[1] Inclus dans le Pixel 4a, le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5a

[2] Inclus dans Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

[3] Inclus dans le Pixel 7a

Si vous possédez l’un des appareils Pixel pris en charge, vous devriez pouvoir télécharger la mise à jour sur votre téléphone via les paramètres système sous Mises à jour. En cas d’indisponibilité, vous pouvez toujours forcer la mise à jour.

