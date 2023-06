L’UE empêche Google de lancer Bard en Europe pour "problèmes de confidentialité"

L’Union européenne aurait décidé de bloquer temporairement le lancement de Bard en Europe.

Bard est le chatbot d’intelligence artificielle créé par Google en réponse à ChatGPT

Cette semaine, nous devrions célébrer l’arrivée de Google Bard en Europe, environ trois mois après que l’entreprise a ouvert les portes de son chatbot au reste du monde. Mais l’Union européenne semble avoir d’autres plans, et comme révélé dans Politico, le lancement n’aura finalement pas lieu cette semaine.

La raison? Comme on l’a appris, la Commission irlandaise de protection des données a décidé d’empêcher le lancement de Bard en Europe, pour des « raisons de confidentialité » puisque Google n’aurait pas détaillé ses plans pour se conformer aux réglementations européennes sur la protection des données.

L’arrivée de Bard en Europe est retardée

Bien qu’il existe aujourd’hui des moyens d’utiliser Bard en France et dans le reste des pays de l’UE, Google a décidé de rester en dehors du territoire européen depuis qu’il a officialisé l’arrivée de son chatbot alternatif à OpenAI ChatGPT.

Actuellement, Bard est déjà disponible dans plus de 180 pays et territoires différents, et Google lui-même a confirmé son intention de lancer Bard en Europe. En mai, l’entreprise assurait qu’elle prévoyait de lancer son chatbot dans les pays de l’Union européenne, et qu’elle le ferait de manière « responsable » après s’être engagée auprès des experts, régulateurs et responsables politiques du territoire européen.

En ce sens, un porte-parole de Google a confirmé à Business Insider que des pourparlers avaient eu lieu avec la Commission de protection des données ces dernières semaines, dans le but de réaliser le lancement de Bard à la mi-juin. Mais l’UE a décidé de rejeter la proposition sans donner trop de détails précis expliquant la raison du retard. La Commission irlandaise de protection des données affirme seulement qu’elle a décidé d’arrêter le lancement pour des « raisons de confidentialité ».

Par conséquent, pour l’instant, nous devrons attendre un peu plus longtemps jusqu’à l’arrivée de Bard en Europe, ou recourir à l’une des nombreuses alternatives qui existent déjà et peuvent être utilisées dans les pays membres de l’UE.

