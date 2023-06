Avec cette combinaison d’appareils Xiaomi, vous pouvez avoir une couverture WiFi dans tous les coins de votre maison et pour peu d’argent

À de nombreuses reprises, c’est une épreuve complète de pouvoir avoir Internet n’importe où dans notre maison, peu importe où nous sommes. La plupart d’entre nous utilisent des routeurs fournis par les entreprises avec lesquelles nous avons contracté, mais ceux-ci n’ont généralement pas la meilleure couverture si nous vivons dans une grande maison.

Par conséquent, dans cet article, nous allons vous expliquer comment étendre votre réseau Wi-Fi avec certains appareils Xiaomi afin de pouvoir le faire à un prix très raisonnable. Évidemment, plus vous dépensez d’argent, meilleur sera le résultat, mais l’idée est que vous n’avez pas à investir beaucoup et que vous pouvez considérablement améliorer la qualité de votre connexion sans fil lorsque vous êtes chez vous.

Tout d’abord, améliorer le routeur est essentiel pour avoir une meilleure couverture

Sans aucun doute, la chose la plus importante pour avoir une meilleure expérience avec notre connexion Wi-Fi domestique est d’avoir un routeur de qualité. Comme nous vous l’avons dit, nous utilisons normalement ceux fournis par les entreprises elles-mêmes une fois que nous avons contracté un tarif Internet, mais ces types de modèles sont assez limités à la fois en vitesse et en couverture générale.

Pour cette raison, dans le vaste catalogue de Xiaomi, il existe plusieurs alternatives vraiment bon marché qui nous aideront à améliorer notre connexion pour très peu d’argent. Par exemple, nous avons certains modèles comme le Mi Router 4A qui offre une connexion bi-bande de 2,4 GHz et 5 Ghz avec une limite de bande passante de 1167 Mbps et qui coûte à peine 29,99 euros, une alternative vraiment top.

Mais si nous allons un peu plus haut, nous pourrons également mettre la main sur le magnifique Mi Router AX1800, un modèle avec une bande passante plus élevée (1775 Mbps) et qui intègre également la technologie WiFi 6 pour pouvoir avoir une meilleure expérience pendant le jour. un jour. Son prix, à peine 34,94 euros.

Si vous souhaitez étendre la couverture de la connexion, le plus efficace est un répéteur WiFi

Ce n’est en aucun cas la première fois que nous parlons de répéteurs WiFi, un appareil qui coûte généralement très peu d’argent et qui améliore considérablement la couverture sans fil de notre connexion d’une manière extrêmement simple, car il suffit de le connecter à une prise de courant et configurez-le avec une application.

Dans le cas particulier de Xiaomi, nous avons à disposition le magnifique Mi Wi-Fi Range Extender Pro, un gadget qui coûte à peine 9,99 euros et qui, avec une simple configuration via l’application Mi Home, nous permettra d’étendre la couverture WiFi de notre maison avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 300 Mbps, une vraie merveille si nous n’avons pas beaucoup d’argent à investir.

L’option la moins chère : utiliser un téléphone portable comme répéteur

Peut-être avez-vous un téléphone portable à la maison que vous n’utilisez pas et dont vous pourriez profiter pour étendre cette couverture, et c’est quelque chose que la plupart des appareils permettent si nous nous plongeons dans les paramètres. Bien sûr, nous devons garder à l’esprit que ces types d’options sont généralement présentes sur les ordinateurs avec des logiciels relativement récents, donc si vous avez un smartphone qui est sur le marché depuis longtemps, vous ne pourrez peut-être pas le faire.

Afin d’utiliser votre ancien téléphone comme répéteur WiFi, vous n’aurez pas à suivre un tuto très poussé, puisqu’il vous suffira d’activer les options développeur et de suivre ces étapes :

Une fois les options développeur activées, accédez à la section « Paramètres supplémentaires » et cliquez sur « Options développeur »

Maintenant, descendez et sélectionnez « Activer l’extension de couverture Wi-Fi » pour pouvoir vous connecter avec votre appareil habituel à ce mobile et obtenir une meilleure couverture

