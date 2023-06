Le téléviseur Samsung QLED le plus vendu obtient avec un coupon de réduction

Belle opportunité de mettre la main sur l’un des meilleurs modèles de téléviseurs intelligents du fabricant coréen.

Télévision avec un super système de son intégré, très bonne puissance et fluidité et Alexa intégré.

Vous planifiez déjà l’été qui vous attend? Vous serez nombreux à arrêter d’étudier et/ou de travailler pendant quelques semaines ou quelques mois et vous aurez envie de dévorer des séries et des sagas cinématographiques à profusion. Pour cela vous avez deux options : soit vous achetez un vidéoprojecteur, un écran et du matériel de sonorisation, soit vous optez pour l’option la plus rapide et tout en un, cette smart TV Samsung QLED qui descend à 1 699 747 euros sur Amazon.

Je vous assure, parce que j’ai essayé différents systèmes pour la télévision, qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un téléviseur intelligent avec Android pour obtenir la meilleure expérience utilisateur. De nombreuses décisions lors de l’achat d’un téléviseur sont prises par le son qu’il peut émettre sans recourir à un système externe, et cela l’intègre de manière brutale.

Obtenez l’un des meilleurs téléviseurs Samsung à un prix en chute libre

Le téléviseur Samsung QN85B de 55 pouces est un choix exceptionnel pour ceux qui recherchent une expérience de visionnage inégalée dans leur maison. Avec un écran de 55 pouces et une résolution 4K, ce téléviseur offre des images nettes et détaillées qui vous plongeront dans chaque scène. Il peut gérer un taux d’échantillonnage de 120 Hz, ce qu’il obtient via l’un de ses ports HDMI.

La technologie Quantum Matrix est au cœur de ce téléviseur intelligent, vous offrant un contrôle précis de l’éclairage de l’écran et permettant un contraste profond et naturel. Cela indique que vous pourrez profiter de noirs profonds et de blancs éclatants, améliorant ainsi la qualité de l’image et la reproduction des couleurs.

Propulsé par le puissant processeur Neo QLED 4K avec intelligence artificielle, ce téléviseur intelligent Samsung vous offre des performances exceptionnelles. Le processeur utilise des algorithmes avancés pour optimiser la qualité de l’image, en ajustant automatiquement le contraste, la luminosité et les détails pour une expérience visuelle incroyablement réaliste.

Avec la technologie Quantum HDR 1500, le téléviseur Samsung atteint une large plage dynamique et une luminosité impressionnante allant jusqu’à 1000 nits. Cela indique que vous pourrez profiter d’images aux couleurs éclatantes et aux détails précis, même dans des scènes sombres ou fortement éclairées.

Le son de ce téléviseur intelligent est également exceptionnel. Avec un système audio de 60 W et la prise en charge de Dolby Atmos grâce à ses 6 haut-parleurs intégrés, vous pouvez profiter d’un son surround de haute qualité qui vous plongera encore plus dans vos films, émissions de télévision et jeux préférés. Chaque détail sonore sera parfaitement équilibré pour une expérience d’écoute immersive.

Au niveau de la connectivité, il s’agit d’un téléviseur intelligent entièrement mis à jour. Nous avons le WiFi 5 et le Bluetooth 5.2 dans la partie sans fil. Quant à ses ports physiques, nous avons 4 HDMI, 2 USB-A, une sortie audio optique, une entrée réseau Ethernet et des connecteurs pour un téléviseur et une antenne parabolique.

En plus de sa qualité d’image et de son impressionnante, le téléviseur intelligent Samsung possède également des fonctionnalités intelligentes. Avec Alexa intégré, vous pouvez contrôler votre téléviseur avec des commandes vocales, vous donnant un accès facile à votre contenu et fonctionnalités préférés, ainsi que le contrôle de vos appareils domestiques intelligents.

