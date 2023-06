Samsung met à jour l’un de ses Galaxy les moins chers vers One UI 5.1

One UI 5.1 arrive déjà sur le Samsung Galaxy M12 de Corée du Sud avec la version de firmware M127NKOU5DWF1.

Le Samsung Galaxy M12 dans ses trois coloris disponibles

Tout en préparant l’arrivée de One UI 6, une version qui sera basée sur Android 14, Samsung continue de mettre à jour plus de terminaux avec la variante actuelle de sa couche de personnalisation pour Android, One UI 5.1 et le dernier à recevoir cette mise à jour a été l’un des son Galaxy M le moins cher de l’année dernière, le Samsung Galaxy M12.

Ainsi, comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour One UI 5.1 sur le Samsung Galaxy M12 dans son pays natal, la Corée du Sud.

Le Samsung Galaxy M12 reçoit One UI 5.1 et le correctif de sécurité de juin 2023

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 5.1 sur le Samsung Galaxy M12 sud-coréen, numéro de modèle SM-M127N, exécutant la version de micrologiciel M127NKOU5DWF1.

Cette nouvelle version du logiciel apporte au mobile Samsung pas cher toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner un nouvel album de famille partagé au sein de l’application Gallery, une nouvelle section des « applications les plus utilisées » dans l’affichage de l’écran Split, remanié multitâche avec une vue contextuelle simplifiée pratique, de nouveaux widgets météo et batterie, et la possibilité de choisir un dossier spécifique pour enregistrer des captures d’écran et ajouter des fonds d’écran en fonction du mode choisi dans « Modes et routines ».

De même, cette nouvelle mise à jour comprend également le correctif de sécurité de juin 202, qui arrive pour corriger un total de 64 vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, dont 53 sont des corrections de bugs détectés par Google et les 11 restants sont des problèmes de sécurité découverts par Samsung lui-même.

Ce nouveau correctif de sécurité corrige également quelques bugs généraux détectés dans One UI et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Une fois cette mise à jour déployée globalement dans toutes les versions du Galaxy M12, vous pouvez vérifier si elle est déjà arrivée simplement en vous rendant dans les Paramètres de votre mobile et en accédant à la section Mise à jour logicielle.

Dès que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy avec la dernière version de One UI et le dernier correctif de sécurité Android.

